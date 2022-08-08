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青年齊聚「搖擺一夏」　 瞭解反賄「How」To Do

▲台南市政府主辦的「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，台南地檢署特別利用這個難得的大型盛會，播放「反賄選，愛台灣系列--青年篇」宣導影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府主辦的「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，台南地檢署特別利用這個難得的大型盛會，播放「反賄選，愛台灣系列--青年篇」宣導影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，8月7日晚上於市府永華市政中心西側廣場登場，正值暑假期間，現場有許多年輕朋友前來，台南地檢署特別利用這個難得的大型盛會，播放「反賄選，愛台灣系列--青年篇」宣導影片，期將反賄選理念深植年輕族群，以達到「乾淨選舉、清廉政治」的目標。

▲台南市政府主辦的「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，台南地檢署特別利用這個難得的大型盛會，播放「反賄選，愛台灣系列--青年篇」宣導影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該影片由百萬YouTuber HowHow（陳孜昊）團隊透過短劇與拍攝Q&A手法，傳達賄選對社會的危害及相關賄選態樣，讓民眾對賄選提高警覺。最後再透過與法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗訪談，向民眾說明檢舉賄選方式、證物保存辦法等相關資訊。

▲台南市政府主辦的「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，台南地檢署特別利用這個難得的大型盛會，播放「反賄選，愛台灣系列--青年篇」宣導影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」邀請多位深受青少年喜愛的歌手助陣，卡司包含「國民姐夫」具俊曄(DJ KOO)、本土天團玖壹壹等重量級歌手和街舞團體輪番上陣，與台下民眾熱情互動，並透過活動宣導反毒品、反賄選及交通安全的理念，觸及人數超過1萬5千人，獲得熱烈迴響，確實將「乾淨選舉、清廉政治」之理念自基層扎根。

▲台南市政府主辦的「搖擺一夏 2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，台南地檢署特別利用這個難得的大型盛會，播放「反賄選，愛台灣系列--青年篇」宣導影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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