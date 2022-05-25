　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

統合檢警調廉資源　嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應111年地方公職人員選舉查察，防制轄區金錢、暴力及假訊息介入選舉，確保選舉公正及平和進行，嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」已編組完成，並於5月25日由檢察長張曉雯邀集嘉義縣警察局陳明君局長、嘉義市政府警察局王文澤局長、嘉義縣調查站劉永金主任、嘉義市調查站吳榮修主任等檢、警、調機關首長共同揭牌成立。

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

署轄主任檢察官蔡英俊、王輝興、謝雯璣及江金星亦到場共同宣示查賄決心，並隨即進行檢、警、調等首長會議，就本次選舉查察工作交換意見。

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義地檢署張曉雯檢察長。（圖／嘉義地檢署提供）

張曉雯表示，本次辦理選舉查察工作，檢、警、調等機關將依照法務部頒定的「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」進行，秉持「公平選舉、杜絕不法」的核心目標，嚴查買票賄選及遏阻選舉暴力，並嚴防假訊息影響選舉及嚴辦境外資金介入選舉。

該署同時統合檢、警、調、廉與相關行政機關(構)之資源，不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，堅持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，迅速、積極主動展開查察行動，適時彰顯政府維護選舉公平、乾淨之效率與決心。

嘉義地檢署也籲請各候選人，清白參選，公平競爭，絕不買票，切勿從事法令所禁止的行為，同時呼籲民眾發揮監督力量，在候選人展開各項競選活動時，以實際行動支持政府查察賄選，踴躍檢舉賄選，以端正選風，並共同維護國家民主根基。

嘉義地檢署2018年辦理地方公職人員選舉查察賄選，起訴296件，提起當選無效之訴14件，確定當選無效7件，並已核發檢舉獎金新臺幣2415萬元，堅信強力查賄就是最好的反賄選宣導，此次選舉查察將與相關單位強力合作，發揮團隊精神積極偵辦，也請候選人切勿心存僥倖以身試法，全民必將發揮公民社會責任、選賢與能、展現民主素養，以維護臺灣的民主、自由與法治社會。

嘉義地檢署檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099、檢舉信箱：嘉義郵政第1-25號，請民眾勇於檢舉各種不法，對檢舉人身分絕對保密。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
曾奪7面金牌！帕運國手打滑遭輾斃　校方將頒畢業證書
虎航日韓套票搶光！　官網當機改「延長銷售時間」
連101都輸它！　全台最夯Google地點「第1名傻眼了」
醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」！　求3件事：快撐不住
快訊／台中高中以下提早放暑假？　盧秀燕回應
台64線BMW撞爛變形！　2男交疊「1人多處骨折慘死」
天虹科技副總撞死騎士！警高官陪作筆錄　家屬被問：有無自殺傾向
LIVE／暑假提前?雙北準備情況曝光　教團要教育部別踢皮球
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

駕駛血糖低頭暈狀況危急　潮警及時搶救排除

統合檢警調廉資源　嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

因應年底選舉　屏檢「查察賄選及暴力執行小組」25日揭牌

中華職棒重返台東首戰　兄弟再見轟...在地球迷嗨翻天

桃園打工男想借錢反淪車手　配合警方成功逮詐騙通緝男

黃偉哲關懷義消救災防疫安全　購買快篩試劑備用

國際虛擬科學研討會成果揭曉　明道中學2生獲評四星等第最高肯定

永慶高中自創畢業歌曲　鼓勵畢業生勇於面對未來

救護車載確診者轉院鳴笛闖紅燈　嘉義駕駛路口攔腰撞爆

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

駕駛血糖低頭暈狀況危急　潮警及時搶救排除

統合檢警調廉資源　嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

因應年底選舉　屏檢「查察賄選及暴力執行小組」25日揭牌

中華職棒重返台東首戰　兄弟再見轟...在地球迷嗨翻天

桃園打工男想借錢反淪車手　配合警方成功逮詐騙通緝男

黃偉哲關懷義消救災防疫安全　購買快篩試劑備用

國際虛擬科學研討會成果揭曉　明道中學2生獲評四星等第最高肯定

永慶高中自創畢業歌曲　鼓勵畢業生勇於面對未來

救護車載確診者轉院鳴笛闖紅燈　嘉義駕駛路口攔腰撞爆

桃園男控妻小5人遺棄　「沒錢才回家+家暴」不堪過往被掀

湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因　下秒換「少女洋裝」逆齡10歲

新北校園BNT兒童疫苗今開打　施打意願逾4成、6月底完成接種

天虹科技副總撞死騎士！「害命3寶」竟甩鍋嫁禍　監視器狠打臉

疫情高峰已過？前疾管署長曝Omicron敗給台灣人「這1點」

公股銀變「IG打卡熱點」！　一銀西門分行披塗鴉外衣

她到男友家愛愛完　跑進妹妹房間拍裸照！網轟爆：超反胃

無法完成的約定！　林志祥遺憾等不到陸教練

拉文左膝手術順利　公牛一哥是湖人的「大粉絲」

端午節超萌貼圖來了！LINE「4款限時免費下載」

地方熱門新聞

白沙屯媽祖「加速甩尾」　10度駐駕輪胎廠

救護車載確診者闖紅燈　路口被撞爆

宜蘭女直腸潰爛急需開刀　PCR陽性被趕回家

李柏坊建議　優化慈湖「蔣公銅像園區」

桃園市民卡LINE官方帳號　5/24起可下載居隔書

獨／里長打人被吿　換帖兄弟撕破臉

確診相繼請假　桃勞動局：應准假

台東熱血迎職棒賽事　縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓

桃42線月桃路拓寬工程　第二標開工

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

黃偉哲關懷義消防疫安全購買快篩試劑

台大雲林分院與實驗林管理處　提肌少症運動新處方

澎湖女遊客船上猝死　目擊者：她突然癱軟

端午限定！獨木舟遊古蹟「救生員+教授」陪遊

更多熱門

相關新聞

20名檢察長交接 法務部長要求積極查賄選

20名檢察長交接 法務部長要求積極查賄選

法務部公布20名檢察長異動，今天在司法官學院舉辦卸任新任檢察長交接及宣誓典禮，法務部長蔡清祥期許檢察體系開創檢察新文化的理念，並要求全國各檢察官，因應年底選舉，應嚴防假訊息、境外資金、阻止滲透來源介入選舉。

投顧LINE群狂詐1.84億　北部女強人慘噴3790萬

投顧LINE群狂詐1.84億　北部女強人慘噴3790萬

快訊／嘉義鹿草鄉長涉圖利　檢諭令15萬元交保

快訊／嘉義鹿草鄉長涉圖利　檢諭令15萬元交保

司法愛嘉醫療聯盟助司法經濟弱勢

司法愛嘉醫療聯盟助司法經濟弱勢

校園襲胸女職員　怪男聖誕節3萬交保

校園襲胸女職員　怪男聖誕節3萬交保

關鍵字：

張曉雯嘉義地檢署查賄

讀者迴響

熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面