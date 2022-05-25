統合檢警調廉資源　嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

▲嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應111年地方公職人員選舉查察，防制轄區金錢、暴力及假訊息介入選舉，確保選舉公正及平和進行，嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」已編組完成，並於5月25日由檢察長張曉雯邀集嘉義縣警察局陳明君局長、嘉義市政府警察局王文澤局長、嘉義縣調查站劉永金主任、嘉義市調查站吳榮修主任等檢、警、調機關首長共同揭牌成立。

署轄主任檢察官蔡英俊、王輝興、謝雯璣及江金星亦到場共同宣示查賄決心，並隨即進行檢、警、調等首長會議，就本次選舉查察工作交換意見。

▲嘉義地檢署張曉雯檢察長。（圖／嘉義地檢署提供）

張曉雯表示，本次辦理選舉查察工作，檢、警、調等機關將依照法務部頒定的「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」進行，秉持「公平選舉、杜絕不法」的核心目標，嚴查買票賄選及遏阻選舉暴力，並嚴防假訊息影響選舉及嚴辦境外資金介入選舉。

該署同時統合檢、警、調、廉與相關行政機關(構)之資源，不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，堅持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，迅速、積極主動展開查察行動，適時彰顯政府維護選舉公平、乾淨之效率與決心。

嘉義地檢署也籲請各候選人，清白參選，公平競爭，絕不買票，切勿從事法令所禁止的行為，同時呼籲民眾發揮監督力量，在候選人展開各項競選活動時，以實際行動支持政府查察賄選，踴躍檢舉賄選，以端正選風，並共同維護國家民主根基。

嘉義地檢署2018年辦理地方公職人員選舉查察賄選，起訴296件，提起當選無效之訴14件，確定當選無效7件，並已核發檢舉獎金新臺幣2415萬元，堅信強力查賄就是最好的反賄選宣導，此次選舉查察將與相關單位強力合作，發揮團隊精神積極偵辦，也請候選人切勿心存僥倖以身試法，全民必將發揮公民社會責任、選賢與能、展現民主素養，以維護臺灣的民主、自由與法治社會。

嘉義地檢署檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099、檢舉信箱：嘉義郵政第1-25號，請民眾勇於檢舉各種不法，對檢舉人身分絕對保密。