嘉義地檢攜手愛心團體發放待用餐　溫飽弱勢更生人

▲▼嘉義地檢攜手愛心團體發放待用餐 。（圖／嘉義地建署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠疫情爆發以來，迄今造成嚴重經濟問題，為幫助許多因疫情而於生活上遇到困難的弱勢更生人及其家庭，臺灣嘉義地方檢察署檢察長張曉雯結合白玫瑰社會關懷協會、易福社會創新股份有限公司及台灣愛心待用協會，於111年7月1日起試辦提供更生人弱勢家庭子女持愛心待用餐券至合作愛心店家兌換熱食。

張曉雯有感於更生人因疫情而失業或求職更加困難，更生人弱勢家庭生活更為艱困，發放愛心待用餐券希望可以讓更多經濟困頓的弱勢更生人及其家庭能受到及時性幫助與社會溫情，不致因饑餓而犯罪。因此透過白玫瑰社會關懷協會媒合易福社會創新股份有限公司及台灣愛心待用協會將愛心人士、企業及店家的愛心善舉，及時用來幫助弱勢更生人及家庭得到真正的實質紓困，一起度過這個難關。

易福社會創新股份有限公司及台灣愛心待用協會於27日贊助650份愛心待用餐券，將由嘉檢觀護人室發送給受到疫情衝擊，生活遇到困難的弱勢更生人家庭，透過這次愛心待用餐券讓社會更溫馨祥和。

張曉雯表示，愛心待用餐券助弱勢更生人於疫情下暖心又暖胃，感謝白玫瑰社會關懷協會榮譽理事長梁毓芳、易福社會創新股份有限公司創辦人鍾馥如及台灣愛心待用協會理事長陳玠甫一起推動「愛心待用 嘉檢讓愛流動」餐食補助計畫，讓弱勢更生人家庭不因新冠疫情而中斷，弱勢更生人及其家屬使用愛心待用餐券只需以手機掃描券上QR Code即可查詢最近位置之愛心店家兌換餐食，結合科技提供及時多樣餐食愛心送暖。