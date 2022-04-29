投顧老師帶你飛！LINE群狂詐1.84億　北部女強人慘噴3790萬

記者黃宥寧／台北報導

投顧老師帶你飛？刑事局及預防科與樂天國際商業銀行攜手合作，分析車手集團犯罪模式，鎖定人頭帳戶深入追查，發現33歲黃姓犯嫌等26人從去年6月以「金泰資產」、「高投國際」等名義吸引民眾加入LINE群組，並在群組自導自演，營造高獲利假象，短短數月32人遭騙，共詐1億8400萬元，其中1名北部女商人遭騙3790萬元，全案依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦。

▲刑事局偵查第七大隊（第三隊）破獲詐騙集團，短短數月32人遭騙1億8400萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳指出，33歲黃姓犯嫌、40歲陳姓犯嫌從去年6月起以「金泰資產」、「高投國際」等名義，吸引不特定民眾加入LINE投資群組並下載MT4、MT5交易程式，犯嫌於投資群組內假冒投顧老師及投資人共同自導自演，營造輕鬆獲利假象，藉此誘導群組中的民眾加入會員。

▼詐騙集團營造出投資高獲利假象，導致被害人誤信陸續匯款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

接著又要求民眾以匯款或轉帳方式投入以黃嫌及陳嫌等2人為首的詐欺水房所掌控人頭帳戶，投資期間犯嫌會小額出金營造獲利假象，不斷誘騙加碼投資，當被害人發現投資款項大量虧損或歸零後，才發現遭騙，共32名被害人，遭詐1億8400萬元。

▼刑事局查扣手機18支、提款卡20張、匯款單36張等贓證物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

當中，住北市1名66歲從商女強人，加入LINE群組後，誤信犯嫌在群組高獲利話術，竟陸續投資3790萬元，

全案報請台中地檢署露股檢察官、嘉義地檢署黃股、暑股檢察官指揮刑事局偵查第七大隊等共同偵辦，分別於去年8月22日、11月9日、今年4月19日同步在台北市、台中市、嘉義市等地執行搜索，並拘捕黃嫌及陳嫌等26人到案，訊後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中、嘉義地檢署偵辦。

對此，刑事警察局提醒，詐欺集團常利用民眾快速致富心理實施詐騙，於投資群組內營造高報酬、無風險、保證獲利，誘騙民眾加入會員進行投資，呼籲民眾從事投資應循合法管道，如有疑慮請撥打165反詐騙專線諮詢，以保障民眾自身財產安全。