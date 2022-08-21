自訂網紅路牌「我在某地很想你」　店家人潮沒來..警上門開罰

▲大陸電商近期流行製作「網紅路牌」 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地出現「網紅路牌」吸引年輕人打卡拍照，像是「我在寧波很想你」、「我在南寧很想你」，一系列「浪漫風」路牌在多地出現，外形酷似道路名牌的網紅路牌一張幾百元人民幣，在電商平台銷售不錯，但商家已經違法製作假路標，各地相關單位擔心引起交通事故，不少網紅路牌設置在城市道路上涉嫌違規被拆除。

綜合陸媒報導指出，這類網紅路牌外形酷似道路名牌，多以藍白或綠白顏色為主，路牌兩側標註「東西」或「南北」，路牌上通常寫著「我在某地很想你」或者「我在某地說愛你」等內容的告白，這類路牌多出現在城市路邊或店鋪門口。

《北京青年報》報導指出，不少網店提供這類網紅路牌定製服務，根據規格和配置不同，價格從幾十元到幾百元（單位：人民幣，同下）不等，有商家直接在產品頁面打出「某平台同款」、「打卡路牌」、「幫商家引流」的廣告語。

▲ 店家裝置網紅路牌，吸引打卡人潮 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

四川樂山市中區一家燒烤店在店門口設置的「我喜歡樂山 更喜歡這個城市的你」的路牌吸引了不少年輕人拍照打卡。據燒烤店店主易先生介紹，「路牌安裝半個月以來，一天平均有40人左右來拍照打卡，順帶著燒烤店的生意也更火了。」

不少買家收到貨後在產品評論區曬出了安裝後的路牌，有買家表示「在店門口拍照效果很好，有引流效果。」也有商家表示，放到店門口也沒什麼用處，甚至被檢舉違規私設路牌，得不償失。

▲大陸近期流行「網紅路牌」涉及違法，各地進行拆除 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

《北青報》指出，大陸今年7月以來，上海、寧波、南寧、柳州、咸寧、十堰、騰衝等地開始拆除過這類違規擅自設置在路邊的「網紅路牌」，主要未經審批私設路牌屬違規，不能因好玩隨意設在路邊。「設置地名標誌是一件嚴肅的事，從功能上來說，路牌承擔著指位作用，不恰當的路牌會對社會造成誤導。」

根據大陸今年5月1日實施的新《地名管理條例》規定，擅自設置、拆除、移動、塗改、遮擋、損毀地名標誌的，由地名標誌設置、維護和管理部門責令改正並對責任人員處1000元以上5000元以下罰款。