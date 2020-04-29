綠燈剛起步！天外飛來「一塊路牌」　騎士突眼前漆黑嚇傻急停…網一見氣炸

▲綠燈剛起步，騎士突被路牌遮眼。（圖／翻攝臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

記者陳韻如／綜合報導

騎車騎到一半險遭路牌砸死！一名騎士28日騎車行經台北市中山北路及忠誠路口時，一塊路牌突然飛來，就這樣不偏不倚的擋在他的眼前，嚇得他趕緊停下，所幸當時車速並不快，才沒釀成災禍。後方駕駛事後將行車紀錄器放上網路，不少網友看了驚呆，直呼「這如果是鐵的騎士就斷頭了…」、「好險吃整面，不然斷頸」。

透過行車紀錄器可以看見，這起事故發生在28日上午11時許，一名騎士騎車行經台北市中山北路及忠誠路口，但沒想到綠燈才剛起步，天外突然飛來一塊路牌，直接往他臉上砸去，所幸當時車速並不快，騎士也立刻停車查看，才沒釀成災禍。

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▲所幸當時車速不快，騎士緊急停車才沒釀成大禍。（圖／翻攝臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

後方駕駛事後將這段畫面放上網路，不少網友見狀嚇傻，直喊，「還好不是鐵片」、「再硬一點人就消失了」、「不好笑，這如果是鐵的騎士就斷頭了…」對此，有知情民眾出面說明，「這牌子是福林橋取消調撥車道的告示牌，是紙板而已」，不過，即便是紙板，這樣突然掉落擋在用路人眼前，仍是相當危險。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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