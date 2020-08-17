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2天成功瘦身！「鶯歌、八德路牌」小巧亮相更搶眼　網笑瘋：變成新景點

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▲新路牌瘦身成功。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲新路牌瘦身成功。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

國道二號鶯歌、八德匝道口的路牌先前曾引發標示「不夠直觀」的爭議，想不到新設計出爐沒多久，14日又因車禍登上版面。當地路段多次發生車禍，為了躲避危難，路牌這次學聰明了！它的SIZE直接縮小一號，「主動」遠離大車，而小巧玲瓏的全新樣貌曝光後，又再度掀起一波討論。

一名網友在臉書社團「記憶八德」上發文表示，「怕到改小支了」。從原PO發出的照片可以發現，鶯歌、八德匝道口的路牌竟「瘦身成功」，一甩原先短短胖胖的型態，以細長的姿態現身。

請繼續往下閱讀...

不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「應該要用市長肖像！往八德用鄭文燦，往鶯歌用侯友宜」、「這支突然就變成我們八德的景點了」、「因為要常換新的，小支成本比較低」、「會撞的人，大或小照撞」、「分開做兩支卡實在啦」、「小而巧、小而美」、「這應該是先拿舊的還應急」、「乾脆在地上寫字就好了」。

▲▼國道指示牌面挨批「不夠直覺」，林佳龍下令改善。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲路標挨批「不夠直覺」，林佳龍下令改善。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

鶯歌、八德匝道口的路牌最起初因八德寫在左邊但卻指向右、鶯歌寫在右邊但卻指向左，導致駕駛人無所適從，還曾多次釀車禍。交通部高公局當時即刻調整，而新樣式出爐後，民眾發現路牌竟然只有改將文字對齊、加上地名英譯，因此再次抱怨「不夠直觀」。

▲國2匝道路口修改引發爭議。（圖／高公局提供）

▲第二次修改的路牌僅將中文對齊、加上地名英譯。（圖／高公局提供）

最終林佳龍發文表示，國道路牌受限於法規，因此只能小幅度修改，但仍願意聆聽民眾意見。運研所在召開2次座談會後，決定於國道二號大湳交流道（即鶯歌、八德匝道口）設置最新設計的標誌。

▲▼鶯歌－八德匝道路牌新式設計。（圖／運研所提供）

▲鶯歌、八德匝道路牌新式設計出爐，目前尚未更新至交流道上。（圖／運研所提供）

最新標誌的設計才剛亮相，都還來不及更新上去，14日上午8時就有一輛大貨車在當地翻覆，所幸駕駛人與乘客並無生命危險，不過路牌則再度鬧上版面。當時就有網友笑稱，「下次記得做個聰明的路牌！」事隔短短幾天，它果真就以「細小」的身形主動遠離大車。

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