高雄不只有楠梓百慕達！3咖啡店亂設指示牌　隱藏版在桂林　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄楠梓有一段路口被稱為「百慕達」，造成不少用路人困擾、迷路，後來交通單位以「顏色管理模式」，只要跟著顏色走就能解套，但不說你可能不知道，小港桂陽也有個百慕達，因為這個地區靠近機場，所以3家機場咖啡為了指引客人，設置各式路牌，反而讓民眾霧煞煞，連帶造成假日期間塞車等交通問題，現在為了解決這個問題，桂陽派出所長顏靜逸找來業者共同協商解決問題。

▲桂林派出所長顏靜逸（中）找來業者泡茶，討論解決之道 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

小港桂林附近，只要遇到連續假期，因為常有外地遊客對路況不熟悉，指示牌不明確，常有為辨識淨園、天空之城以及老爸咖啡等三家業者號牌路線，進而造成塞車情形，所以這一塊地區被稱為「桂林百慕達」，而且原有道路的路幅就不寬，出入口就只有一處，也是交通阻塞的一個關鍵因素。

▲小港「桂林百慕達」，機場周邊咖啡店業者自製各式路牌 。（圖／派出所提供）



▲小港「桂林百慕達」，機場周邊咖啡店業者自製各式路牌 。（圖／派出所提供）

所以就算是連假期間，桂陽派出所長顏靜逸還是找來了轄區內的3家機場咖啡業者，分別是淨園、天空之城以及老爸咖啡，共同協調改善假日交通問題，經討論之後達成了共識，就是決議3家業者共同出資製作大型告示牌1面，上面就有三家業者的位置1面，另外還有告訴進場、離場和出口告示的交通動線牌4面，就是要統一規格，簡易圖示讓民眾一目暸然。同時也要找來5名工讀生來指揮，協助疏導交通。

▲小港「桂林百慕達」，機場周邊咖啡店業者自製各式路牌 。（圖／派出所提供）

▲小港「桂林百慕達」，機場周邊咖啡店業者自製各式路牌 。（圖／派出所提供）

▲小港「桂林百慕達」，機場周邊咖啡店業者自製各式路牌 。（圖／派出所提供）

