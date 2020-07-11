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鶯歌－八德匝道路牌修正挨轟！網酸「不夠直覺」⋯林佳龍：依法規更改

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▲國2匝道路口修改引發爭議。（圖／高公局提供）

▲國2匝道路口修改引發爭議。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

為使用路人看得更清楚，交通部高公局計畫更改國2大湳交流道東向出口匝道分岔處的地名方向指示標誌，近日卻有眼尖民眾發現，修改後的標誌僅是多了地名英文。對此，高公局解釋，依法規定標誌需採橫式、上下排列方式書寫，地名也需英譯。交通部長林佳龍表示，更新所有指示標誌茲事體大，並非高公局可直接更改。

高公局表示，國道相關指示標誌均依部頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」相關規定採橫式、上下排列方式書寫，且地名均標示英譯，以提供外籍旅客友善的行車資訊。

請繼續往下閱讀...

高公局指出，日前修正標誌時，發現原有標誌並無英譯，因此先以貼紙貼上地名英譯，不過10日傍晚，已放上新版標誌，在不違反前述設置規則的原則下，盡量將標誌地名採置中對齊方式設計改善完成，以提供更為明確的用路資訊。

▲▼端午連假最後一天，上午10點半左右，國道路況。（圖／黃國霖攝）

▲國道指標是否清楚對用路人而言相當重要。（圖／黃國霖攝）

林佳龍表示，這個標誌還不夠好，然而難處是，目前全國指示標誌都是依照「道路交通標誌標線號誌設置規則」設置，規則中，對於字型大小、字體、排列方式（採橫式、上下排列）、語文（中英雙語）都有律定，並不是高公局可以直接更改設計就使用的。

林佳龍指出，高公局將在出口匝道上游設置直書的輔助牌面，有利民眾提早變換車道。他表示，確實道路標誌應該與時俱進，導入更友善、更直覺的牌面設計，然而目前有178處交流道，以一個交流道有兩處分流標示來看，有356個牌面，ㄧ個牌面3.5萬元計算，單單是方向指示牌更換就要1246萬元，更新指示標誌的規定茲事體大。

林佳龍表示，已經指示交通部運輸研究所進行研究，希望能有更人本的建議方案，將全力來推動修改現有規則，期待讓大家早日見到更清楚明瞭的高速公路標示。

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