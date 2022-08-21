陳時中掃街拜票遭嗆「騙子」　疫苗合約封存舉證反駁徐巧芯

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中21日上午赴士林慈諴宮媽祖廟參香祈福，不過，金色力量市議員參選人王郁揚騎著摩托車在廟口前徘徊，大聲叫罵陳是「騙子」，一度引發騷動。媒體會後關注疫苗採購合約封存30年議題，陳說，台灣和日本公布的內容是一樣的，無論政府或民間都避開揭露單價，僅有一歐洲國家公布，現在與藥廠進行訴訟。

▲市議員參選人騎摩托車大聲叫罵，競總發言人莊瑞雄上前相勸。（圖／記者呂晏慈攝）

媒體會後問及，現在疫苗採購合約封存30年，但是陳時中昨天稱很多國家不公開，被台北市議員徐巧芯反駁日本有公開疫苗採購資訊。陳時中說，議員在批評事情要本於事實，總體來看，全世界不是只有日本一個國家，且日本公布的內容與台灣公布的內容是一樣的，包括總共進了多少疫苗、總共花了多少錢，運費、冷鏈等等的費用，這些在審計單位、立法院都有報告過，至於鴻海、台積電採購疫苗，也是用整筆的方式來公布，大家都避開對於單價的揭露，唯一有揭露的，是歐洲一個國家，現在與相關的藥廠進行訴訟。

此外，媒體也關注，有學者評論陳時中提出的都更政策，指出容積獎勵不是萬靈丹。陳時中回應，容積獎勵本來就不是萬靈丹，可以透過都市計畫、很多相關方式進行，《都市更新自治條例》剛剛通過的時候，政府都以為容積率就是萬靈丹，讓民間單位就容積率，大家自己可以把都更做好。

陳時中說，不過，經過了將近20年，大家知道這是一件不可能的事情，政府必須有策略、有方法、實際賦予行動，讓公權力介入，要有策略性、有方向感、有次序的，都更才有可能進一步往前走。

另對於有網友批評都更政見是老調重彈，陳時中表示，「老調重彈就是因為老調可能沒有做好，所以調子才必須被一直彈」，如果做好了就不需要談（彈）啦，是因為老調是大家的需要，重彈是因為有其必要性，他要競選台北市的市長，一定提出針對相關陳痾、市民期待進一步的作法，這樣入主市府才有意義。

▲陳時中今天一大早到士林市場掃街。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中掃街過程中，攤商送上代表「旺來」的鳳梨。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲攤商歡迎陳時中來掃街拜票。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲內政部長徐國勇陪同參選人陳時中到慈諴宮參香。（圖／記者黃國霖攝）