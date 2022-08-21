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疾呼823精神「劣勢中堅定信心」　蔣萬安：以有限資源爭取勝利

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（21）日表示，面對對手中央與地方的執政，掌握行政資源，擁大筆選舉經費，更要學習八二三的精神：在劣勢中堅定信心，在匱乏中凝聚希望，一起打贏這場不對稱戰爭，讓「藍天」再現。

蔣萬安上午於崇仁社區舉行「823保國護民，中華民國贏起來」升旗典禮。郝龍斌、趙少康、立委陳玉珍、市議員郭昭巖、吳志剛、應曉薇、鍾小平、以及北市金門同鄉會理事長楊紫玫、金馬澎聯盟理事長黃獻平，及多位在地的中正萬華區里長都出席力挺。曾參與823砲戰、5度駐防金門的退役中將張人俊當場授予一面「台北萬安」的虎旗給蔣萬安。蔣萬安承諾一定會以虎旗「不怕犧牲的奮戰精神」，承擔起「保國護民」的重任。

蔣萬安強調，今年是八二三砲戰的64週年。八二三砲戰奠定了台、澎、金、馬作為反共前哨的地位，也讓中華民國成為捍衛民主的典範，更成為後來兩岸戰爭與和平的分水嶺。八二三的紀念意義，在於告訴我們和平的價值以及重要性。我們無法改變過去，可是我們擁有現在，而現在的決定會影響未來。我們在這條歷史長河中，要留給我們的下一代怎樣的未來？是戰爭？還是和平？

蔣萬安表示，大家希望下一代過上安居樂業的好日子，但如今這樣的的期待，在民進黨執政以後，越來越渺小。民進黨執政後，以權謀私，漠視國家利益，只求政黨利益，兩岸關係倒退30年，讓台海再度面臨戰爭危機，台灣什麼時候竟然變成了「世界最危險的國家」之一？是誰讓台灣陷入這樣的處境？我們的政府竟然對岸飛彈經過台灣上空的資訊都要隱瞞，要日本公布資訊我們才知道，要讓百姓如何信任政府？

對於民進黨人對八二三砲戰的扭曲，蔣萬安也做了強力批判，點出八二三砲戰絕對不是國民黨和共產黨的戰爭，這種說法不僅扭曲歷史，更造成台灣民眾對於國家認同的錯亂。尤其在今日對岸接連軍演、導致民眾人心惶惶的時刻，更應該體認到「團結就會勝利，分裂就會滅亡」的重要性。

蔣萬安疾呼，國民黨從不畏戰，但是戰爭不是某個政黨以權謀私的工具，「今天，就是要藉著八二三保家衛國的事蹟，呼籲各界正視中華民國的存在，也喚醒國人對中華民國安全的重視。」今日在這裡紀念八二三砲戰，紀念所有為台澎金馬犧牲的將士，我們不能再分彼此、不能再意氣用事，八二三象徵的是，我們對於和平的期待！八二三代表的是，不分族群、共同捍衛中華民國的決心！八二三強調是，我們一起用有限的資源爭取無限勝利的信心。

蔣萬安痛批，民進黨只會「抗中」，而且這個抗中，是對抗中國國民黨，拿來當成選舉激化人民對立的話術；民進黨不懂「保台」，當台灣人民在世界各地碰到詐騙與各種困難，蔡英文政府完全無能為力。

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