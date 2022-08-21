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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民進黨大選「4大勝敗指標」曝　攸關蔡英文年底是否辭主席

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市長，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2022年底九合一選戰，各陣營參選人已就位，對於2018年潰敗的民進黨而言，今年發生前新竹市長林智堅論文案，依舊是場硬仗。對此，綠營立委表示，年底民進黨勝選指標，就落在台北市長、桃園市長2場戰役，其他就算執政縣市總數下滑也不那麼重要；進一步言，台北、桃園選戰，勢必會有4種結果發展，這則攸關兼任黨主席的總統蔡英文是否要請辭主席。

事實上，民進黨雖然取得中央執政，但在地方選戰中，在多數縣市仍屬在野黨，加上林智堅發生論文事件，多項議題強攻民進黨政府；因此，年底選戰，對於綠營而言，嚴峻程度不輸2018年，唯獨目前中央執政的支持度依然維持5成，明顯高於2018年的整體施政滿意度。

綠營立委私下表示，民進黨年底勝選指標，就是台北市、桃園市兩場戰役。該委員進一步分析4種選戰結果：第一，如果「台北贏、桃園贏」，代表民進黨大勝；第二，如果「台北贏、桃園輸」，代表民進黨小贏，雖然丟掉桃園，但拿下具指標意義的首都；第三，如果「台北輸、桃園贏」，則代表民進黨維持平盤；第四，如果「台北輸、桃園也輸」，那就代表民進黨大輸，而這就可能攸關兼任黨主席的蔡英文是否請辭。

在台北市長選戰方面，綠營人士表示，陳時中近來空戰拋出各項議題，包括內湖交通、大巨蛋、都市更新等，進一步觀察可以發現，國民黨陣營的蔣萬安、台北市副市長黃珊珊多是被動「跟議題」，未來就看陳時中的團隊，如何維持議題領先的優勢；在陸戰方面，黨內在台北地方各派系整合狀況很好。總體而言，陳時中的團隊堪稱是「總統級」戰隊在襄助。

在桃園市長選戰部分，綠營人士指出，林智堅論文事件看中華大學審議結果為何，且不要再跟披掛上陣的參選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦組成鐵三角同框，最近找來前副總統陳建仁，組成新的「三大咖」是很不錯的陣容變換；至於身為林智堅指導教授的陳明通，在立法院開議前後如何應對，也攸關此一議題會不會被冷飯重炒。

在新北市選情方面，綠營人士說，還好林智堅論文事件趕緊處理，不然其他縣市的議題一直出不去，加上新北市長侯友宜的策略很明顯，民調穩定領先，所以選擇「冷處理」，接下來就要看民進黨的參選人林佳龍如何叫陣，如何拋出一波波議題去逼侯友宜陣營回應，雙方有交火才有可能產生議題討論。

至於其他縣市，苗栗縣、花蓮縣方面，綠營人士說，這兩個縣市是超級鐵藍，國民黨在苗栗縣分裂嚴重，表面上看起來黨中央推謝福弘，但是不是認真助選是另一回事，是否因為檯面上無法大動作支持鍾東錦，才以比較隱晦的手法轉移外界焦點；而花蓮縣方面，如果民進黨的Kolas Yotaka維持前立委蕭美琴的基本盤，加上她本身原住民、女性的身份，看能拉回多少原民選票。

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