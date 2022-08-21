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昔搶連署「謠言自由」今不吭聲！ 他轟林佳龍：醜媳婦還是要見公婆

▲新北市長參選人林佳龍出席《民主前進挺18》支持18歲公民權宣誓記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

「數位中介法」引發網路一片撻伐之聲，行政院長蘇貞昌急踩煞車。媒體翻出民進黨新北市長參選人林佳龍過去連署反對，如今卻不吭聲，新北市議員陳偉杰今（21）日批評，「醜媳婦還是要見公婆」，請林佳龍別再裝「龍」作啞。

2013年在民進黨在立法院的提案文件，提案中指出「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，而連署的第一人就是現今林佳龍。陳偉杰批評，昔日提案保障言論自由，今日對中介法卻默不吭聲，雙標黨終究是雙標黨，套一句林佳龍自己的話「大家看不下去啦，醜媳婦還是要見公婆」，請林佳龍別再裝「龍」作啞，早日出來表態。

陳偉杰指出，民進黨當年提案的時空背景，正是網路方興未艾之時。民進黨借用網路進行負面攻擊當年執政的馬政府，並以極盡誣衊之詞羞辱馬英九，什麼「香港腳」、「馬桶」、「特殊性關係」等等，民眾至今依然記憶猶新。說穿了，台灣網路謠言的祖師爺根本就是民進黨，與其說是為了保障言論自由，倒不如說是要保障自己的「謠言自由」，因此在提案中明白地寫到「即使是謠言亦應受到言論自由之保障」。

陳偉杰表示，蔡政府自連任後醜態盡露，民進黨從林智堅的論文門、球場門，到今日的柬埔寨詐騙陷阱，在網路宣傳上一連串的吃鱉，民進黨政府早已按耐不住，就想提出醞釀已久的數位中介法來箝制網路言論。民進黨早已忘了當年爭取言論自由的歷史過程，更讓當年參與野百合學運的同伴蒙羞，更可笑的是，就連自己提案保障「謠言自由」都已忘記。陳偉杰質疑，身為連署保障「謠言自由」的第一人林佳龍，怎能在此時對於真正的言論自由卻默不吭聲呢？

陳偉杰強調，蔡政府執政後為了打擊異己，成立了促轉會以及黨產會，如今若是加入通過中介法的NCC，等於有了東廠、西廠再加上錦衣衛，民進黨政府的集權組織就湊齊了！2020年底，號稱獨立機構的NCC下架中天，成為台灣電視史上最黑暗的一天，如今堂而皇之的提出數位中介法，民進黨打擊異己、反民主自由之心已昭然若揭，若還想強渡關山通過立法，將成為台灣自由民主化後最黑暗的一天，更成為台灣民主的罪人。

陳偉杰表示，如今在輿論批評下，蘇貞昌可以急踩煞車，這證明了NCC根本不是「獨立機關」，而是民進黨政府打擊異己的「特務機關」。不管是在野政黨、媒體還是一般民眾，所面對的是民進黨府院黨、檢警調，再加上特務機關的強大體制威脅。

「日前林佳龍說他的靠山是蘇貞昌，如今面對靠山所提出的數位中介法」陳偉杰強調，林佳龍是否也曾躍躍欲試想引以為武器來打擊對手？請林佳龍也拿出緊逼侯友宜出來辯論的氣魄，先出面解釋一下民進黨為何過去可以保障「謠言自由」，如今卻想箝制「言論自由」，並聊聊當年身為連署保障「謠言自由」第一人時的心情吧。

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