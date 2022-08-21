掃街隊伍撞倒攤位？　陳時中非常抱歉：誠心誠意的來

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中21日上午赴士林市場拜票，並在慈諴宮媽祖廟參香祈福。陳時中說，希望商場生意能夠趕快恢復，疫情能夠趕快過去，未來持續開放是必然的，現在大家都在做振興的準備；另對於掃街途中有不慎撞倒攤位，陳說，如果影響到市場生意非常抱歉，他是誠心誠意的來，希望大家能夠平安、發財。

▲陳時中今天上午在士林市場掃街後，前往慈諴宮媽祖廟參香。（圖／記者黃國霖攝）

陳時中今天在內政部長徐國勇、立委莊瑞雄、台北市議員鍾佩玲、林世宗、陳慈慧、陳賢蔚、參選人林延鳳等人陪同下，赴慈諴宮參香祈福，他致詞時表示，希望商場生意能夠趕快恢復，疫情能夠趕快過去，盼景象越來越好。

陳時中受訪時也談及，未來持續開放是必然的，現在大家都在做振興的準備，雖然士林市場有一些攤販商位需要出租，不過他相信未來很快就會回到繁榮的景象。

媒體聯訪時關注，陳時中掃市場過程中，好像出現撞倒別人攤位的小插曲？莊瑞雄緩頰說，那個攤商是他的好朋友啦；陳時中表示，有時候到市場拜票的時候，如果影響到市場的生意，感到非常的抱歉，他自己會非常的小心，也拜託支持者在走的時候，遵循指揮者的指揮，這樣比較不會妨礙秩序，他是誠心誠意地來，希望大家能夠平安、發財。

媒體並關注，現在民進黨最豪華的陣容都在陳時中的團隊，是否讓其他人有點吃味？陳時中直言，民進黨各個團隊都是非常堅強，如果大家細細品味就會了解，每個團隊都非常堅強。

▲陳時中至士林市場掃街。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中赴士林市場拜票。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中赴士林市場拜票。（圖／陳時中競選辦公室提供）