轟國民黨在桃園「靠勢」　鄭運鵬酸張善政：哪有佛系？我才佛系！

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市長。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅宣布退選後，民進黨中執會徵召立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。鄭運鵬20日晚間接受政論節目專訪，批評國民黨在桃園市就是「靠勢」（台語，指仗勢）；對於外界評論國民黨參選人張善政「佛系」，鄭更語出驚人地說，張只是在媒體少曝光，但發言一點都不佛系，對比自己曾祝福台北市前議員羅智強來桃園，這才是佛系。

鄭運鵬今天晚間接受年代新聞政論節目「雅琴看世界」專訪，主持人張雅琴關注，鄭運鵬的對手張善政被評論為「佛系」，然而，鄭對此不以為然地說，張善政的佛系應該是說，他剛來桃園不太了解桃園，但是他的發言一點都不佛系，「怎麼會大家都是壞人，只有他自己是好人，你看他從頭罵別人罵到尾」，上禮拜自己接受任命，還被張罵一頓，這哪有佛系？反觀自己之前祝福羅智強，呼籲國民黨不該排斥外來人口，這才是佛系。

張雅琴追問，鄭運鵬為什麼覺得自己比張善政更適合擔任桃園市長？鄭運鵬說，每個人都有自己的強項，桃園市長鄭文燦第一任期6名區域立委都是國民黨籍，有很多有苦難言、做不出去的，例如自己立委選區裡面最重要的機場捷運通車，國民黨時期跳票5年、每天試車唧唧叫，當時張善政在行政院也具備土木專長，仍然是到好不容易總統蔡英文上任、有3席民進黨籍區域立委，慢慢溝通整合這些問題，才讓桃園機場捷運通車。

鄭運鵬批評，國民黨對桃園就是這樣「靠勢」，靠著選民結構藍大於綠、縣長是他們的、立委是他們的，有權力的時候不解決問題，現在全部都在嫌，嫌鄭文燦做得不好。他直指，如果張善政可以說「我會比民進黨做得更好」，大家就拍拍手相信他，但是與張善政過去在行政院長任內政績，跟這幾年的進步做對比，他到底可以講出什麼？且國民黨主席朱立倫提出給張善政的任務，包括亞洲矽谷、桃園的捷運系統、航空城等，通通都是民進黨的政績。