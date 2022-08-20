林飛帆飛馬祖助選！加入「大黃魚戰隊」　為李問環島10圈加油

▲林飛帆飛馬祖為連江縣長候選人李問助選。（圖／攝攝自李問臉書，下同）

記者郭玗潔／馬祖報導

迎戰九合一大選，民進黨今年首度提名連江縣長參選人，徵召黨部主委「淡菜男孩」李問參選，李問17日也宣布，將與10名議員、鄉代表、村長參選人組成「大黃魚戰隊」，徒步環島10圈，預計在11月26日前走完160公里，民進黨副秘書長林飛帆昨19日傍晚抵達馬祖，幫連江縣議員候選人劉浩晨揹氣球掃街拜票，替李問助選打氣。

民進黨副秘書長林飛帆昨天傍晚抵達馬祖，展開一連串的掃街助選行程，並親自陪同「大黃魚戰隊」揹著大氣球，替連江縣長候選人李問加油打氣。

早上掃街時，包括李問和南竿鄉代候選人李哲宇都揹著大氣球掃街，而林飛帆也幫連江縣議員候選人劉浩晨揹氣球，李問臉書指出，「雖然浩晨因為太太剛生產無法出席，但還是和大家共同團隊作戰！」

林飛帆的馬祖行程，包括19日在南竿馬港舉辦「18歲公民權講座」，並且今天到介壽村獅子市場掃街。20日則展開跨島輔選行程，到西莒以及東莒替鄉代候選人陳竑任、大坪村長候選人林文福助陣。

李問在臉書表示，「大黃魚戰隊」秉持著「陽光馬祖，透明政府」的精神，希望為馬祖帶來良性競爭與監督，讓地方政治資訊更加公開透明、確保地方政府為全民服務。