鄭寶清脫黨參選就必輸？　鄭運鵬：可相信我人格，我相信他的智慧

▲立委鄭運鵬角逐桃園市長選戰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅宣布退選桃園市長、由立委鄭運鵬接棒，民進黨前立委鄭寶清痛批「走了一個抄襲的，來了一挺抄襲的」，引發政壇高度關注是否可能脫黨參選。對此，鄭運鵬20日晚間接受電視政論節目專訪說，他與鄭寶清曾在第九屆立委是同事，鄭寶清應該可以相信自己的人格，「我也相信他的智慧」。

鄭運鵬今天晚間接受年代新聞政論節目「雅琴看世界」專訪，他透露，現在是20年來自己體重最輕的時候，坦白說（面對選舉）是有壓力；他也說，直到林智堅宣布退選當天，他還是反對林智堅退選，不過，選對會後建議由他承接這個責任，仍只能接下，「如果說徵召我選，我一定當選」，這是他的責任，怎麼可能選一個不當選的？

主持人張雅琴追問，鄭寶清曾說「走了一個抄襲的，來了一挺抄襲的」，傳言若鄭寶清出來選，鄭運鵬一定會落選？鄭運鵬表示，鄭寶清用「抄襲」這兩個字，顯示他應該沒有看過完整資料，可能對這個事件有個人的判斷，至於未來選舉，相信鄭寶清有他的智慧，「我坦白講，我沒有本人接觸過他，但是林智堅和他的團隊應該有嘗試要接觸（鄭寶清）」。

鄭運鵬補充，接下來如果有機會，他應該會去做拜訪鄭寶清這件事情，「我還是相信前輩的智慧」，鄭寶清與他曾經在第九屆立委任內共事過，鄭寶清應該可以相信自己的人格，自己也相信鄭寶清的智慧。

▲前立委鄭寶清曾爭取民進黨提名未果。（資料照／記者屠惠剛攝）