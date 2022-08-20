高虹安刪文「續發安老津貼」承諾不見　劉康彥：欺騙新竹長輩選票

▲沈慧虹競選團隊召開記者會質疑高虹安刪臉書文，是背棄「續發安老津貼」的承諾。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選團隊發言人、新竹市議員劉康彥20日表示，民眾黨市長參選人高虹安先前在地方說明會承諾「絕對不會砍敬老金」，也在臉書掛保證「續發安老津貼」，和民眾黨主席柯文哲的立場截然不同；不過，劉康彥指出，高虹安居然刪除臉書文章，她根本是在欺騙新竹鄉親長輩的選票。

劉康彥表示，民眾黨黨主席柯文哲堅決反對發放敬老金，甚至出現相關局處已編列相關預算，但柯文哲還是不願意背書的怪現象，民眾黨做為「一人式政黨」，奉柯文哲為圭臬，不發敬老金應該作為民眾黨全台灣縣市長與議員候選人的共同政見。

劉康彥說，高虹安不僅多次在基層說明會掛保證「絕對不會砍掉敬老金」，更特別安排探視長輩的公開行程，重申續發安老津貼的立場，他不禁想問信奉柯文哲財政管理的高虹安，會不會是「選前說一套，選後就砍掉」？只是為了騙長輩票？

劉康彥說，高虹安曾在8月8日父親節當天，在個人的官方臉書公開具體表示「續發安老津貼」，如今這篇臉書卻默默刪文、下架，「新竹找安」難道是「找不到貼文」？他質疑，高虹安如果還沒想清楚，或者還沒跟柯文哲溝通好，就請高虹安委員不要亂喊亂承諾，欺騙長輩。

劉康彥呼籲，高虹安作為一個負責任的參選人，面對質疑，請公開說明為什麼要刪文？另外，也請說明清楚是否繼續支持長輩福利，續發安老津貼、重陽敬老金？

面對沈慧虹陣營的質疑，高虹安則是說明，財政許可下會續發敬老金，臉書刪文主要是她拜訪百歲林老爺爺後，爺爺家人擔心老爺爺住居會不會被影響，所以私下聯繫希望移除當天臉書文。她強調，並不是對安老津貼和敬老政策反悔。