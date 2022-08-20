推「寵物保險」建友善城市　蔣萬安提毛孩3政見：盼不再為浪浪難過

▲台北市長參選人蔣萬安提出三項「寵物政見」。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

每年8月的第3個週六為「國際流浪動物日」，台北市長參選人蔣萬安提出三項「寵物政見」，包含推行寵物保險、規劃公園狗狗專區、推出寵物專車或車廂。蔣說，衷心期盼，有一天浪浪都能擁有自己的家，不用再為浪浪的處境難過。

每年8月的第3個週六為「國際流浪動物日」，這是1992年由國際動物權組織（ISAR）訂定，為了提醒世人對流浪動物的關注，呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。

「愛牠就不要遺棄牠」蔣萬安說，在台灣，每個人對這句話都朗朗上口，但根據農委會2021年調查，街頭上光是遊蕩犬就有15萬隻（流浪加放養）。他自己養過五隻毛小孩；我們常說，毛小孩是我們的家人，我們會讓家人在外流浪嗎？對我們來講，毛小孩只是我們的一部分，但對毛小孩而言，我們就是牠的全部；我們不會拋棄家人，當然也不能拋棄毛小孩。

蔣萬安表示，如果您正準備讓毛小孩成為家庭成員，敬請「領養代替購買」；如果您家中有多餘的毛毯、物資及飼料，歡迎捐給動保團體、流浪動物收容所，讓浪浪過上安穩的生活。

蔣萬安強調，台灣的動物政策還不完善，在去年的國際流浪動物日當天，農委會對154隻走私貓咪執行安樂死，大批貓奴湧入蔡總統臉書抗議，動保團體抨擊這是極大的諷刺，我們要為毛小孩爭取福祉，還要持續努力。

蔣萬安說，希望未來台北市可以從三大面向來推行「寵物友善城市」。包含醫療：推行寵物保險，降低飼主醫療負擔，進而減少棄養；空間：市有公園規劃狗狗專區、流浪動物之家增加可親近性，推行生命教育，提高市民領養意願；運輸：參考日本新幹線，推出寵物專車或車廂，寵物跟飼主出門可以不用關籠。

