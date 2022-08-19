一小時雙破毒品案　南警線上破案能量爆表

▲台南市警二分局員警深夜充分發揮線上攔查戰力，一小時內分別在民權路及府前路查獲2件毒品案件，計查獲持毒犯嫌1男2女。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局員警深夜充分發揮線上攔查戰力，一小時內分別在民權路及府前路查獲2件毒品案件，計查獲持毒犯嫌1男2女，分別起獲第一、二級毒品海洛因及安非他命等違法物品，兩案依毒品罪嫌送辦，並擴大追查毒品來源中。

31歲郭姓女子，19日凌晨2時30分許因駕駛汽車在民權路1段占用慢車道，為第二分局博愛所所長陳柏文帶班實施盤攔，郭女在員警攔檢過程神色緊張，一見女警欲實施拍搜，即慌張將隨身包包內之第二級毒品安非他命5包（2.66公克）提出交付，其經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，調查後依毒品罪嫌送辦。

長樂所員警也在19日凌晨3時許執行巡邏勤務，在府前路段發現58歲黃姓駕駛騎機車載乘45歲李姓女友，深夜停等路旁疑似需要協助。當員警趨前詢問時，不料兩人深情慌張，一查之下發現李嫌右手緊插褲帶內，經員警要求始顫抖攤開手中緊握之1包毒品安非他命（重0.77公克），後續又在其李姓女友之背包內發現一包海洛因（重0.21公克），全案依毒品罪嫌送辦。

二分局表示，員警深夜在線上多點立即查獲毒品，再再顯見員警執勤認真、詳予觀察注意周遭之可疑人事物，展現滿滿的執勤能量；在暑假青春專案期間警察也將就轄區各治安重點區域及路段持續加強掃蕩工作，並針對「安居緝毒」重點工作善用各項勤務方式，不斷向上溯源、向下刨根，以打造樂活宜居之台南無毒生活環境。