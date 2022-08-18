陳修將打死小三「不算殺人」關鍵曝！動粗後必拍照、吸毒難控制

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

「76行者」前總召陳修將涉嫌虐殺22歲胡姓小三，被檢方依殺人罪起訴，法院18日依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。彰化地院庭長黃齡玉說明非殺人罪而是傷害致死罪原因，透露當時陳修將體內驗出毒品反應，且習慣揍完胡女後拍下傷口，打死她時也做出相同舉動，並將胡女送醫急救，難認陳修將有殺人之故意。

▲陳修將打死22歲胡姓小三，被依2個傷害罪、傷害致死罪判刑。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

由於陳修將當初遭檢方依殺人罪起訴，最終卻以傷害致死罪與2個傷害罪判刑，引發譁然，稍早彰化地院庭長黃齡玉說明判決內容，會以傷害致死罪宣判有3個原因。

第1，陳修將與胡女第3次發生爭執時，胡女遭毆打致死，然而發生的原因皆與前2次相同，且陳修將習慣在揍完胡女後，拍下其傷口做紀錄，第3次打她後也做出相同舉動，該爭執原因及強度也並無不同，難認陳修將最後一次就有殺人之故意毆打胡女。

▲案發後陳修將報警將胡女送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

第2，當時陳修將體內有驗出2、3級毒品反應，施用毒品後，可能會造成興奮感而難以控制力道之結果。

第3，陳修將發現胡女身體產生異狀、呼吸困難後，立即將她送醫，故認定陳修將毆打時，主觀上並無想殺死對方之意，而是出於傷害之犯意，但因出手過重而導致胡女死亡之結果，屬傷害致死罪而非殺人罪。