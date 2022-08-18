全台旅行只有台中不敢去　南警讓機車竊犯終止環台夢

▲46歲麥姓男子涉嫌在台南市學甲區竊取他人機車騎著四處漫遊台南，學甲分局據報循線將他查緝到案依法嚴辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

46歲麥姓男子涉嫌在台南市學甲區竊取他人機車騎著四處漫遊台南，學甲分局據報循線將他查緝到案，警訊中麥嫌自稱台幾乎走透透，除台中不敢前往外，其他地區均有足跡，因台中警方會壓制他，學甲警方聞言也決定依法嚴辦，讓他也怕一下台南警方。





被害人李男於8月17日上午9時許將機車停放在學甲區豐和里魚塭旁，約10時許發現機車遭竊。李男心急如焚前往學甲分局學甲派出所尋求警方協助。學甲派出所巡佐陳玉祥聽聞案件經過後，一方面請警員楊旻翰陪同報案人至案發地點查看是否有失竊機車線索，另一方面請警員謝金庭運用科技設備釐清竊嫌去處，層層過濾後發現失竊機車朝安南區方向行進後失去蹤跡。

巡佐陳玉祥估算機車油量不足以遠行，且自己熟悉安南區街道，即提議前往安南區巡視是否有失車下落，隨後帶同警員謝金庭前往安南區仔細搜查，最終在台江大道上發現46歲麥嫌肆無忌憚騎乘失竊機車漫遊，員警當即將他攔下並帶返派出所偵辦，釐清案情過程中。

麥嫌向警方自豪的表示，全台他幾乎走透透，除台中不敢前往外，其他地區均有足跡，若非被警方攔下，自己將要前往全台其他地區「旅行」；員警細問不敢前往台中原因，麥嫌答道「因為台中警方會壓制我，所以我不敢去台中」，這種莫名思維令員警哭笑不得，決定也要讓麥嫌怕一下南警，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

學甲警分局蔡宗昌表示，員警積極任事、勇於承擔，接獲報案後迅即運用科技設備及經驗破獲機車失竊案，讓報案人免於擔憂，並展現學甲警分局員警對抗犯罪決心及專業能力。另因麥嫌行蹤不定且遍布全台，呼籲若有受害者應盡快報案，提供警方案件資訊以利偵辦，避免自身權益遭受損害。