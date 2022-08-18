越男從「故鄉」買大麻　藏鐵管運台！檢怒：關到驅逐出境

▲越南籍阮氏男子私運大麻進台販賣，更狡詐以餅乾、豆腐乳等當菜底。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

越南籍阮姓男子以2萬元向同鄉賣家，買2包約100公克大麻花，並將大麻花放鐵管夾藏郵包內送台，關務署發現隨即報告偵辦，警方更在其士林住所查獲大麻5袋；不僅如此，阮男更將3包大麻花寄到上班飯店。士林地檢署偵結，依違反毒品危害防制條例等罪嫌提起公訴，也因所涉犯最輕本刑為10年以上有期徒刑，建請法院羈押直到刑期執行完畢、驅逐出境。

起訴指出，今年4月阮男以通訊軟體telegram向同鄉約以以1千6百萬越南盾（約2萬元台幣）訂購2包總重100.127公克大麻花，並用本名、士林住所為收件地址。5月6日關務署台北關查驗包裹發現，2支鐵管內夾藏大麻，立刻報告保安警察第三總隊、士林警分局。

5月16日警方前往阮男士林住家，趁他領取越南快捷包裹時，當場抓包，並在他家查獲另外向越南梅姓同胞所購買的大麻5袋、吸食過捲菸、濾嘴等、桌上型電腦等。

不僅如此，阮男在同年5月以3萬8466元台幣跟同鄉購買大麻花3包（共計644.57公克），以餅乾7袋、冬粉、豆腐乳、蒜頭當菜底，將大麻夾藏，從越南運輸來台送到阮男上班的北投某飯店，經員警執行搜索查獲。

阮男坦承犯行，並咬出還有2個在逃的同鄉共犯，檢方根據扣押照、毒品鑑定書、阮男收機、電腦等，發現他有販賣大罰意圖，依《毒品危害防制條例》第4條第2項之運輸第二級毒品、懲戒走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌，且就分別與2名同鄉有犯意聯絡、行為分擔為共同正犯，建請法院就2次運輸第二級毒品犯行，分論併罰，宣告沒收銷毀毒品。

同時檢方考量，阮男目前因另案於台北看守所勒戒，但因他為越南籍人士，且所涉運輸第二級毒品罪嫌，最輕本刑為10年以上有期徒刑，面臨如此重罪，也有逃亡到越南之虞，更有管道多次從越南運輸毒品來台，為避免教保在外於台灣流竄犯案危害社會治安，認仍有繼續羈押之必要直到刑期執行完畢、驅逐出境。