本來說好一起到柬埔寨！「心機高中生」成小蛇頭　起飛前吵架脫團

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

柬埔寨詐騙越演越烈，國民黨立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷18日赴柬救回一名19歲的陳姓男子，屏東警方調查後，意外發現將陳男賣到柬埔寨的蛇頭竟然是一名18歲的林姓高中生，且起初林男還計畫一起同行，但他卻向警方表示，出發前與陳男吵架，所以最後自己沒有登機；但對於林男的說詞，警方仍持保留態度，懷疑吵架一說只是脫罪之詞、或是「心機脫逃」的藉口，目前全案進一步深入追查中。

▲警方追出幕後蛇頭，竟然是年僅18歲的林男，且案發時還是高中三年級學生。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警方10日接獲陳男家人報案，家屬表示，年僅19歲的陳男6日透過LINE向家人求救，表示自己被人騙到柬埔寨工作，期間遭集中管制行動與毆打。警方獲報後立即成立專案小組，追查後發現，陳男原本只告知家人要到台中工作，不料北上後竟赴桃機搭機離台，就此失去音訊，直到家屬接到LINE求救訊息後，才知道陳男被拐賣到柬埔寨。

在家屬報案後，立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷以國會外交名義親自飛往柬埔寨，並成功救出陳男，於昨日搭機返台。警方專案小組追查發現，年僅18歲的林男涉嫌販運人口，誘騙高中好友鄭男、以及鄭男的友人陳男2人至柬埔寨，昨在陳男返抵國門之際，已火速將林嫌帶回偵辦，訊後依《刑法》「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送。

據調查，林嫌民國93年1月生，案發當下已年滿18歲，但還未畢業，仍是高中三年級學生；林男於5月中旬透過手機交友軟體結識暱稱「阿文」的男子，對方自稱在柬埔寨工作，需要工作人員，要求林仲介年輕台人赴柬，並承諾每仲介1人即支付6000美金(約新台幣18萬183元)費用，林因此「報好康」給從小一起長大的好友鄭男，鄭男聽信後再拉19歲的友人陳男入坑。

原本3人相約要一起飛往柬埔寨，但林嫌自述，出發前因故與陳男大吵一架，覺得不爽因此放2人鴿子，自己留在台灣並未同行，且鄭、陳2人抵達柬埔寨後，「阿文」也未依約支付他1萬2000美金的介紹費。

對於林嫌供詞，警方深入追問2人爭吵原因，但林嫌卻閉口不談，警方因此懷疑「吵架放鳥」一說只是林嫌的脫罪之詞，或者是林嫌「耍心機」，早知柬埔寨就是個陷阱，但為取信好友因此承諾同行，出發前一刻再故意以吵架為藉口脫團也未可知。目前警方對於林嫌說詞仍持保留態度，詳情正進一步深入追查中。

▼林男供稱原本自己也要同行，但出發前卻與陳男吵架，因此放鳥2人。（圖／記者陳崑福翻攝）