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心機高中生成小蛇頭！ 為賺32萬出賣兒時玩伴　幕後還有藏鏡人

▲屏東縣警方逮獲林男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方逮獲林男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨3立委18日以國會外交名義前往柬埔寨，救回一名被賣到柬埔寨的19歲陳姓男子，屏東警方隨即逮捕涉嫌仲介他到柬埔寨的18林姓男子到案，訊後依後依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送屏東地檢署偵辦，檢警深入追查發現當天另有人在機場先幫陳、鄭兩人購買機票，懷疑林男只是被利用的小蛇頭，詐騙集團上手目前人在國內，檢警正積極清查被詐人數，擴大溯源追查幕後集團。

屏東縣政府警察局東港分局於8月10日接獲陳男家人報案，稱8月6日曾接獲陳男以line通話向家人求救稱遭誘騙至柬埔寨工作，期間遭集中管制行動與毆打等情，立即由刑警大隊與東港分局共組專案小組，依循局長劉印宮指示嚴查速辦，並整卷報請屏東地檢署檢察官指揮，初步調查陳男原告知家人欲前往台中市工作，另清查出入境資料得知陳男已由桃園機場搭機前往柬埔寨，專案小組派員兵分多路清查陳男手機使用網路歷程、交友情形與平時活動場所，另一路人馬循陳男自出發一路北上可能行徑，沿路調閱監視器影像並清查該班機同團旅客名單，查出林男涉案，於陳男18日安全回國後將林男逮獲送辦。

據悉，18歲林男自稱玩手機通訊軟體，表示5月間識一名綽號「阿文 」男子，對方稱在柬埔寨工作，需要工作人員，要他仲介台灣人到柬埔寨工作，每人仲介費用6000美金，他為賺折合台幣32萬的仲介費，5月底找到同學也是從小玩伴鄭男，鄭男再找陳男一起去。原本他要跟去，後來與陳男吵架，就不想去，警方追問兩人吵架原因，他不講，檢警認為是故意吵架脫團。

陳男與鄭男兩人於8月3日當天到桃園機場，有人幫他們買好航班機票讓他們搭機前往柬埔寨，林男則說頭到尾根本未拿到一毛錢，也未經手相關作業，檢警高度懷疑「阿文」或「阿文」人口販賣集團有人在國內接應，而林男根本只是一枚被利用棋子，到頭來一場空，已全力追查該詐騙集團。

他因此介紹鄭姓男子陳姓玩伴兼同學2人前往，當時，他原本也要去，後來因與感覺心裡怪怪的，就沒有同行。但2名同學到柬埔寨後，對方也未匯給他仲介費。

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