詐欺集團聲稱不打女人　半蹲舉水桶...虐待「女豬仔」殘忍手法曝

記者白珈陽／台中報導

灣與泰國警方於14日聯手在曼谷蘇旺納普機場，救出12名要從柬埔寨到緬甸「KK園區」的台灣人，在遣返的9人當中，有1名男子是人蛇集團幹部，遭桃園地檢署聲押獲准，其餘滯留泰國的2男1女也被查出涉嫌重大，18日遣返後遭逮。8名淪為「豬仔」的受害者指稱，若績效不好會被「體罰」；人蛇集團幹部宣稱，雖會體罰但「很文明」，男性績效差會挨揍，女性則不會被揍，受罰方式是「提著水桶罰半蹲」。

▲人蛇集團幹部遭警押解回台。（圖／記者白珈陽翻攝）

14日遣返的9人中有8名是被害者，其中1名何姓男子（42歲）是人蛇集團幹部。被害者透露，若男性在「人事部」的績效不好，會被幹部體罰，也就是挨揍；幹部宣稱不會打女人，處罰女性的方法則1是「提著水桶罰半蹲」，短則10分鐘，長有半小時、1小時不等。

據悉，有一對女女同性配偶，其中1人透過人工受孕懷孕，2人一起到柬埔寨「掏金」，並償還人工受孕的手術費用，卻遭人蛇集團虐待，該名懷孕的女子，因熬不過「提著水桶罰半蹲」而流產。

台中市刑大表示，14日接獲我國外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，有12名我國國人自柬埔寨入境泰國，疑似為人口販運案件，當日便遣返9名台灣人，其中8人為受害者、1人是人蛇集團幹部，該名幹部遭桃園地檢署聲押獲准；剩餘3名滯留泰國的楊姓（23歲）、鄧姓（28歲）男子及林姓女子，查出涉有重嫌，也是集團幹部，3人遣返回國後警方在桃園機場持拘票逮捕，依違反組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌進行偵辦。