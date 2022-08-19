航警欲帶走柬埔寨受害者「卻沒有拘票」　葉毓蘭：難道台灣是極權國家？

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前赴柬埔寨救回1名受騙國人，18日下午返回桃園機場，因航空警察要帶走受騙國人，雙方因而在機場爆發爭執。對此，曾任警大教授的立委葉毓蘭19日透過臉書發文質疑，若此舉是依法行政，為何不見約談通知、傳票及拘票？她批評，政府不依法律程序直接從機場帶人走，「原來我們已經成為極權國家」。

鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前赴柬埔寨，成功救回一名受騙的台籍青年，於18日下午2時55分降落桃園機場。一行人下機後，航空警察希望將被害人接走偵訊，但被害人並無意願，3名立委於登機門與員警爭執，要求員警尊重被害人意願。洪孟楷更批評，「你們（航警）是在抓通緝犯啊！整機乘客被擋在入口通通無法下機，不需要用抓犯人的態度對待國人！」

航空警察局事後說明，3名立法委員在柬埔寨接返1名遭詐騙的被害人入境，航警局獲訊後，基於被害人家屬已向屏東縣警察局東港分局報案，為保護被害人安全，並為了解被害人受騙經過、偵辦該人口販運集團不法行為，才由航警局長率員警前往登機門等候帶案。

航警局指出，被害人入境也須配合CDC防疫規定、並根據被害人保護相關規定，警方必須防止被害人於入境檢疫時曝光，避免造成當事人及其家屬二度傷害。

航警局表示，當時與國民黨籍立委溝通，希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所，警方一定會全力投入調查及防制，未料竟遭到立委阻撓，警方認定有妨害調查之嫌，深感遺憾。航警局強調，該案會與屏東縣警局刑大、東港分局續行偵辦溯源。

不過，葉毓蘭質疑，航警此舉若依正當程序、依法行政而為，相關的約談通知、傳票、拘票呢？難道只要政府想抓人，不用任何法律程序就可以直接把人帶走？台灣成了極權國家？

葉毓蘭批評，國民黨立委跟受害者才剛到機場，蔡政府就派人來「搶業績」，甚至指稱國民黨立委無端妨礙調查，這種惡劣作為更是對受害者的二次傷害，也不禁懷疑蔡政府除了要求辛苦的警察舉牌，讓高官搶功、作秀外，還能做些甚麼？蔡政府不是號稱最重視人權？

葉毓蘭提到，還記得在新冠肺炎爆發之初，鴻海創辦人郭台銘、慈濟當時要捐贈BNT等疫苗，政府萬般阻撓，彷彿在告訴這些人：「民進黨政府沒有買到疫苗前，任何人都不能買到，若能買到，這些防疫物資都會有問題」。時至今日，政府態度依舊惡劣，更直接在機場悍然攔截。