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Bump跨國救人「猛砸200萬」　經手40名受害者...無奈：失敗的很多

記者曾筠淇／綜合報導

詐騙案頻傳，YouTuber「好棒Bump」也投入救援行動，成為許多人口中的英雄。稍早他在《POP搶先爆》上透露，從杜拜到柬埔寨，他已經花費了1、200萬元左右，至於經手協助救援的人數也不少，只是無奈「失敗的也很多」。

「好棒Bump」稍早接受「POP搶先爆」廣播節目專訪時表示，他們前去柬埔寨救援的團隊大約有10個人左右，「因為很危險」，所以需要這麼多人，而參與救援的過程中，當然花費了不少錢，有一些錢是他們付，有一些是受害者付。

對此，主持人朱學恒便詢問，從杜拜到柬埔寨的救援行動，大約花了多少錢？Bump透露，不含詐騙解碼拍攝的話，他在救援部分花了1、200萬元左右。至於杜拜到柬埔寨，Bump經手、協助救援的人有多少？他坦言「很難估算」，因為後期和配合的組織有談過，他要去做不可替代的事情，像是把訊息傳遞給更多人知道，沒辦法再一個個手拉手去救。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／bumpbro）

▲Bump投入救援行動。（圖／翻攝自Instagram／bumpbro）

因此，Bump開了3個窗口，很多時候是受害者會聯繫他，而他則會轉交給窗口，「因為這樣最快」。對此，朱學恒再次追問，那這樣大約有多少人？Bump抬頭想了想，表示「大約40多個，實際問我，我說真的也不知道，我可以確定的是，一定超過啦、一定超過」，不過無奈的是，「失敗的也很多」。

此外，朱學恒在節目上也幫Bump說話，表示「今天Bump所做的事情還是一樣，是繳稅的人在努力、納稅的人躺著說話，那如果今天的執政黨是國民黨，Bump就會覺得國民黨沒盡什麼（責），那如果今天的執政黨是民進黨，以Bump的角度也會覺得民進黨沒盡責，所以他不是為了某個政黨去攻擊某個政黨。」而坐在一旁的Bump則頻頻點頭，表示認同這席話。

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