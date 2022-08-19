影／「空橋搶人」說詞一變再變　藍委怒：大陣仗堵人不去柬國救人？

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳斯懷、鄭正鈐、洪孟楷昨日從柬埔寨救援一名19歲被害人回台，但卻遭航警想把人帶離空橋，引發藍開戰轟航警和民進黨想「搶業績」；警政署說「調查遭阻撓，深感遺憾」。對此，洪孟楷怒嗆，警政署昨晚的新聞稿一變再變，是不是心虛？根本與事實不符，民進黨可以派大陣仗的在機場堵人，為什麼不去柬埔寨救人？

國民黨團今（19）日召開記者會還原當時狀況。鄭正鈐表示，三位委員昨晚要出艙門時，發現航警局長帶著10幾名組員堵在門口，當中有些衝突對話，但與昨晚警政署所發的新聞稿有明顯落差，今日特地公布錄影資料給民眾看。

▲國民黨團記者會回應三位委員救助赴柬受難國人回台，航警局處置不當事件。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭正鈐指出，昨晚航警局長一開始是說該名年輕人沒有安排防疫旅館，所以要讓他走空橋旁邊的小門出去，但他們覺得很奇怪，該名年輕人有護照，家人也有預定防疫旅館，跟警政署所說的根本有落差，若署長需要釐清案情，委員已經順利回國，不懂為什麼要擋到門口？

洪孟楷也說，航警局長昨晚沒有說要帶少年偵查、偵訊、問案，第一時間是說「有上級交代」需要把少年帶走，後來又說要保護當事者，但這名少年沒有在國外遭通緝，在國內也沒有犯案，到底憑什麼要帶離開？

洪孟楷提到，昨晚航警局長特別打到他的辦公室說明，要帶走少年是因為要安排防疫旅館，洪孟楷氣憤表示，警政署的說法一變再變，是不是心虛？是不是完全跟事實不符，他們刻意扭曲污蔑，民進黨能夠大陣仗的在機場堵人，那為什麼不去柬埔寨救人？

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）



