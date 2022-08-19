柬埔寨、緬甸拐騙豬仔頻傳　專家曝「這3個國家」也很危險

▲霧峰警分局副分局長張明輝上警廣宣導阻詐。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

近來柬埔寨、緬甸等跨國詐騙事件頻傳，引起國人高度關注，台中市霧峰警分局副分局長張明輝，親上警察廣播電臺宣導阻詐。他指出，除了上述2國，現階段「泰國、寮國、杜拜」等周邊國家，不管對方提供任何優渥的工作條件，絕對不要去！

張明輝18日至警察廣播電台台中分台參加「希望列車」節目專訪，暢談「防制青少年危險駕車及無照駕駛」、「暑期保護青少年青春專案」、「警銀聯阻防詐」等，呼籲民眾注意詐騙集團手法變化多端，網路購物凡涉一頁式購物網頁，或商品售價明顯與市值不符，均需提高警覺、再三確認，亦可撥打反詐騙專線165查證，避免辛苦血汗錢遭騙。

由於近日跨國詐騙事件頻傳，張明輝在節目中指出，不少台灣人被高薪誘騙出國工作，結果到了當地卻被詐騙集團轉賣，因此面臨到毒打、性侵、逼迫、轉賣等各種方式凌虐，甚至有些被詐騙集團摘取器官販賣。詐騙手法也不斷進化。

張明輝進一步說明，常見手法如「客服人員」、「網路行銷」的海外職缺，月薪可達10萬台幣上下，公司提供食宿、機票、飯店、代辦護照等，每三個月還可以回來台灣一次，優渥的工作條件成功誘騙不少台灣人前往工作。現階段只要記住一個原則：「不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜就絕對不要去」。

據悉，泰國、寮國、杜拜等國，警方也接獲相關詐騙案件。

張明輝分享，警政署統計今年1至7月每10萬人口犯罪指標、全般刑案、暴力犯罪、全般竊盜、詐欺犯罪發生數，台中市為六都最低；另外，台中市政府警察局啟動「警銀聯阻防詐」計畫，今年1至7月成功阻詐335件、阻詐金額高達1億8688萬元，其中霧峰警分局今年協同銀行行員聯阻45位民眾遭詐騙，攔阻金額累計3146萬元，守護民眾荷包不遺餘力。