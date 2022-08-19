外交部改口感謝！Bump發聲嗆「不要把重點擺錯」：謝我有什麼用

▲Bump無奈發聲了。（圖／翻攝bumpbro IG）

網搜小組／劉維榛報導

YouTuber「好棒Bump」援救被詐騙囚禁的台灣人，成了眾人口中的最強英雄，無奈外交部先發澄清文「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，不料18日突改口「感謝救援」。對此，Bump在IG嗆聲，「感謝我有什麼用...請不要把重點擺錯。」

針對外交部態度大轉彎，由原本「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」的澄清文，變成特別點名「好棒bump」先生，感謝對方在網路上幫忙宣達，以及在柬埔寨跟駐館聯繫的狀況，讓各界霧裡看花。

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為了證實外館知情但零作為，Bump昨（18）日也邀請獲救的林姓男子說明。影片中提到，他當時護照被公司扣留，受困在阿爾巴沙，第一次向外館求助時，對方說會幫忙報警，警方可能馬上或是等一下就會到，結果到隔天都沒見警方身影，他再次致電外館，對方則說他們可能沒有辦法幫忙，要他再等消息。

林男遲遲等不到救援，便再透過Email聯繫，外館卻說當地公司不會扣護照，要受害者自己去跟公司談，林男家人後續親自到外交部求助也沒有下文。

林男提到，他致電向駐杜拜台北商務辦事處求救，希望能派車接應或帶他們到當地警局，對方則回他要自己想辦法，最後他只能跳樓逃離，逃開後想和辦事處申請臨時護照但屢遭拒絕，直到Bump寫信和總統府求助，外館才改口說可以去領護照，上述轉變不到一天。

▲林男遲遲等不到外交部救援。（圖／翻攝自YouTube／Bump）



Bump表示，他是因為受害者家屬向他求救才出手幫忙，但這些人在找他之前一定有先找外交部，要不是外交部沒有作為也不會輪到他，而外交部的人脈和能力一定都比他多好幾倍，差別只在於「從頭到尾你們根本沒有去在乎這些人」。Bump更點名外交部長吳釗燮，要他講清楚未來將如何救援，「現在不是我對不起我國家，是我國家對不起我啊」。

對此，「好棒Bump」今（19）日在IG限動直言，「感謝我有什麼用？感謝我受困者就全出來了？」「請不要把重點擺錯了，我是要你們針對我影片中的所有疑點回應，而不是挑好回的回。」他也強調，「別用跟我道謝來迴避真正的重點。」