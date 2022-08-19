全力打擊人蛇集團！警政署「首次提供」檢舉專線：成功就發獎勵金

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

柬埔寨人蛇、詐騙集團日漸猖狂，警政署長黃明昭今(19日)召開記者會，說明最新偵辦情形，截至目前為止，全台已受理報案420件，其中46人已返國，近日偵破人口販運案件20件，67人中22人裁定羈押。此外，警政署也首次提供檢舉專線(02)2765-2122，表示只要民眾檢舉成功，將核發優渥獎勵金。

▲警政署長黃明昭今親上火線召開記者會。（圖／記者邱中岳攝）

近期爆出多起人口販運案，不少年輕台人懷抱淘金夢想，被網路高薪的徵才廣告吸引，不料卻落入人蛇集團陷阱，慘淪「豬仔」被販賣、拐到柬埔寨從事詐騙工作，如若不從，還會慘遭軟禁、虐打，甚至詐團還將人當作商品，頻頻販賣轉運。

為此，警政署今大動作召開記者會，署長黃明昭親上火線說明最新偵辦進度及掃蕩情形。黃明昭指出，警方透過國內查訪過程「主動」發掘疑似被害人208位，均已立案偵查；截至19日為止，各直轄市、(市)警察局總計受理報案420件，其中46人在政府與各界努力下已平安返國；航警局於機場攔查勸阻成功28位，近日偵破人口販運案件20件67人中，22人裁定羈押，其中4件5人具有幫派背景。

為營救受困國外之被害人，及清剿黑道幫派與當地不法分子，政府單位以公私協力方式，與美國聯邦調查局FBI、國土安全部及泰國警方單位陸續向東國警方協請偵辦，共同打擊跨境人口販運犯罪，並結合當地台商、宗教團體、非政府組織共同協助救援。

此外，警政署也首次特別提供檢舉專線，(02)2765-2122，黃明昭表示，民眾若掌握相關可疑線索，都可撥打專線檢舉，如果警方順利偵破，將核發優渥獎勵金，邀請全民一起加入打擊犯罪行列。