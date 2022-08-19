4679人滯留柬埔寨「208人恐淪豬仔」　高檢署檢察長曝：杜拜也有

記者邱中岳／台北報導

國人遭騙前往東南亞國家，慘淪為人蛇集團販運的「豬仔」，高檢署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭召開記者會，說明檢警偵辦進度，黃明昭強調，目前掃蕩人口販運集團20件，22人遭羈押，目前救回13人，也查訪目前停留柬埔寨未歸的國人達4679人，張斗輝則透露，近期也查獲杜拜也發生人口販運狀況，提醒民眾注意。

國人前往柬埔寨打工，卻衍生出淪為豬仔的人口販運問題，已成為全國治安焦點，根據警政署統計，各縣市警察局掃蕩人口販運集團20件，67名嫌犯落網，其中22名嫌犯裁定羈押，救援13被害人返國。

▲高檢署檢察長張斗輝（左）也強調，近期也發現有國人在遭人蛇集團販賣的情事。（圖／記者邱中岳攝）

黃明昭表示，航警局也在機場針對前往東南亞的民眾進行宣導，目前在機場成功攔阻28人，清查發現目前停留在柬埔寨的台灣國人達4679人，也前往查訪，其中有208位疑似被害人。

另外，也受理420件人口販運報案，有46人返國，其他374件也由各縣市警察局報請地檢署指揮偵辦，警政署長黃明昭也表示，加強針對人口販運集團掃蕩，將全面營救在柬埔寨受害的國人，也提供檢舉專線（02)2765-2122，只要檢舉偵破就可獲得獎金。

高檢署檢察長張斗輝表示，在6月21日開始發現有國人被誘騙至柬埔寨，也開始積極介入追查偵辦，目前也發現在近月在杜拜也有國人慘被人蛇集團販運的情形，也將持續追查。