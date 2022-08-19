不只竹聯詐國人赴柬當豬仔　黃明昭：鎖定「42幫派+角頭」嚴辦

記者邱中岳／台北報導

國人遭騙前往東南亞國家，慘淪為人蛇集團販運的「豬仔」，高檢署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭也出面召開記者會，黃明昭強調，有許多人口販運案件牽扯到台灣的黑幫成員，目前瞭解以竹聯幫居多，還有其他幫派以及「聚合份子」。

警政署長黃明昭表示，目前案件都報請地檢署指揮偵辦，初步了解，由國內幾大幫派組成，其中以竹聯幫為最多，另外還有「組合份子」，也當場宣示人口販運之外，也將「持續掃蕩黑幫」。

▲警政署長黃明昭（右一）鎖定42組織進行掃蕩，釐清黑幫成員是否涉入人口販運。（圖／記者邱中岳攝）

黃明昭表示，目前清查許多集團都有幫派背景，掃蕩的集團中就有5案有牽扯到幫派成員，目前掌握42個幫派組織，掃蕩之後也將釐清是否牽扯人口販運案件。

警政署將人口販運案件，視同重大刑案偵辦並管制進度，透過國內查訪過程「主動」發掘疑似被害人208位，均已立案偵查；截至19日為止，各全台各地警察局也總計受理報案420件，其中46人，在政府與各界努力下已平安返國。

▲警政署長黃明昭與高檢署檢察長張斗輝出面開記者會，針對國內人口販運狀況做說明。（圖／記者邱中岳攝）

航警局於機場攔查勸阻成功28位，近日偵破人口販運案件20件67人中，22人裁定羈押，其中4件5人具有幫派背景，警政署長黃明昭也強調，與美國聯邦調查局FBI、國土安全部及泰國警方單位陸續向柬國警方協請偵辦。

也結合當地台商、宗教團體，非政府組織等多方管道，進行人道救援工作，此外，目前案件發生猖獗之柬國控制被害人之各園區，已知有多國國民受害，包括中國、泰國、馬來西亞、新加坡及香港等地，已成為全球矚目的國際事件，柬國應重視處理。