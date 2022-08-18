選前倒數百天　他仍是台南人最看好的選擇

▲黃偉哲持續透過社群發布政績，包含公托家園、推銷麻豆文旦、拓寬172縣道、宣布將軍冷鏈動工等消息。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）



地方中心／綜合報導

2022年底的九合一大選，倒數進入第一百日。根據網路趨勢觀察媒體「網路溫度計」發布的「最新預測當選率」，黃偉哲以53.3%居於領先位置，謝龍介則是27.0%排名第二，許忠信以10.1%排第三，林義豐以9.7%排行第四。

該預測當選率之計算，主要綜合各項網路社群變數指標，包含：網路聲量、網路好感度、網路擴散度、網路討論度、媒體民調以及未來事件交易價格，這6項指標之互比平均值，所計算出的當選可能性。且每天會根據最新的網路趨勢，公布當日的最新當選率。

在網路聲量方面，以候選人進7天內討論筆數做衡量。聲量最高者是謝龍介，共有有5629筆；第二是黃偉哲4215筆，其餘候選人均未達200筆。網路討論情緒佔比方面，謝龍介的正面討論比例為29%，負面討論的比例為26%；黃偉哲正面討論比例是32%，負面討論比例是15%。總體上謝龍介雖有較高的網路聲量，但討論的正負評卻相當逼近，黃偉哲則是正面評價勝過負面評價兩倍。

而按「未來事件交易所」，同日所發布的交易價格行情顯示，台南市長候選人，黃偉哲交易價格為$85，大幅領先謝龍介的$13，再來才是林義豐的$8 跟許忠信的$2。表示黃偉哲目前是備受預測交易市場看好的人選。

至於謝龍介為何聲量高但卻沒有相對應的支持度，市議員參選人王宣貿表示，選舉過程中會有各式各樣的宣傳及攻防，但最終還是需要回到政見本身，目前多數台南人尚未看到謝龍介的政見是什麼，能夠帶給台南人的未來又是什麼，只用自己的社群優勢說鬼故事，也難怪看好度無法如同知名度一般。

市議員參選人林依婷也指出，目前謝龍介不斷利用「柬埔寨式詐騙」， 用做四年幸福四十年的大話包裝掩飾自己政見上的空洞，當然台南人不會這麼容易上當受騙。

▲市議員參選人林依婷也指出，目前謝龍介不斷利用「柬埔寨式詐騙」， 用做四年幸福四十年的大話包裝掩飾自己政見上的空洞，當然台南人不會這麼容易上當受騙。（圖／翻攝自謝龍介臉書）



從黃偉哲與謝龍介兩人近期在網路社群的選戰策略，黃偉哲持續透過社群發布政績，包含公托家園、推銷麻豆文旦、拓寬172縣道、宣布將軍冷鏈動工等消息；謝龍介的競選策略，擺在批評民進黨，但內容較少直接跟市政對應。