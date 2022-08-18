Kolas自稱「女版湯姆克魯斯」　誓言把選贏花蓮從不可能變可能

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka近日錄製民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」時表示，現任花蓮縣長徐榛蔚常被稱為五星級縣長，但在施政上卻沒有辦法帶給縣民五星級的感受，且在國民黨的長期執政下，花蓮人常常生活在恐懼之中，無法自由地表達意見。

今年年底九合一地方大選，民進黨提名史上第一位原住民縣長參選人Kolas Yotaka，挑戰民進黨的艱困選區－花蓮。不過，面對國民黨長期執政，且擁有地方豐沛行政資源的徐榛蔚縣長，Kolas自稱是「無懼之人」，「女版湯姆克魯斯」，希望能將外界認為「不可能的任務」化為可能。

Kolas Yotaka錄製由民進黨發言人黃彩玲主持的「一碗麵的時間」網路節目，在接受記者訪問時，被問及做為民進黨首位原住民花蓮縣長參選人，是什麼關鍵因素使她決定返鄉參選？她說，因為花蓮充滿恐懼的氣氛，如果她的參選可以讓花蓮民眾認為改變是有可能的，那就應該去做，「有非常多花蓮民眾，每天日復一日過一樣的生活，也不覺得自己的生活有任何期待或希望，這樣的狀況是需要改變的」。

至於面對爭取連任的徐榛蔚，Kolas Yotaka表示，現任縣長經常被介紹為五星級縣長，可是在五星級縣長的主政之下，是不是也該有五星級的縣民？縣民是否也有五星級的感受呢？一個連飲用水、民生用水、灌溉用水都沒有的花蓮縣，還稱得上是五星級縣長執政的縣市嗎？

對於「無懼之人」的背後意涵，Kolas Yotaka表示，這代表在花蓮有很多人處在恐懼之中，連表達不同的意見，都怕被盯上、被清算，這是非常不健康的。她強調，當在花蓮連公開表達自己的政治理念，或對縣政有任何一點的批評，都成為一種不可能，這根本跟戒嚴時代一樣可怕，「花蓮人必須要走出這樣一個恐懼、必須終結這樣一個恐懼。而她無所懼怕，希望花蓮可以更好」。

Kolas Yotaka舉了個實例，她說跑行程過程中，遇到相當多支持者私下表示，會支持她、投票給她，但是不能站出來支持，因為背後有壓力，代表這些恐懼是相當真實的。