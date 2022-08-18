「五全才子」韓錦田贈墨寶　2句話讓高虹安深有所感

▲「五全才子」韓錦田贈墨寶，高虹安說自己感觸很深。（圖／高虹安辦公室提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長參選人高虹安18日拜會山水大師、人稱「五全才子」的韓錦田，韓大師拿出事先為高虹安準備好的墨寶相贈，其中兩句話「人逢萬難需放膽 事遇兩可要平心」，讓高虹安有所處，她說從政過程中遇到很多困難，要勇敢去克服，遇到沒有絕對標準答案的議題，更需要平心靜氣來面對。

80多歲的韓錦田是新竹地區為人稱道的潑彩水墨畫家，精通畫、詩、書、盆栽、品茗，是有「五全才子」美譽的資深優秀藝術家，韓錦田座右銘是「上天不能阻礙窮人奮鬥」，小時候撿香菸盒當畫紙、拾鳳梨罐當花盆，因盆栽與當代國畫家張大千交流，也受到大千居士提點苦學。他曾說，畫畫很簡單，困難是在找自己的風格，他從墨裡面變化創新。

▲高虹安說，韓老師提點的兩句話對他深具啟發，也提醒自己從政過程應凡事莫忘初衷、盡力而為。



韓錦田大師拿出預先完成好的墨寶贈予高虹安，他說，一般人送畫給候選人，多半是「一馬當先」、「馬到成功」等吉祥賀詞，不過他特地選擇這張比較有寓意的作品，兩句話也是提醒高虹安，遇到困難放膽做，但有時也要同鄭板橋名言「難得糊塗」。

高虹安說，韓老師提點的兩句話對他深具啟發，也提醒自己從政過程應凡事莫忘初衷、盡力而為。高虹安同時提到，去年提案的修法的「文化藝術獎金補助條例」已於立院三讀通過，希望能成功活化藝術品市場，將拍賣所得採分離課稅，讓藝文創作者的權益獲得更好保障。

▲80多歲的韓錦田人生歷練豐富，他也特別提醒高虹安，遇到困難放膽做，但有時也要「難得糊塗」。

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