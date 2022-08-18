阮昭雄率3議員參選人轟蔣萬安　「別講空話！端出台北建設想法」

▲阮昭雄、趙怡翔、林延鳳、顏若芳。（圖／記者袁茵攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長參選人陳時中近日召開大巨蛋記者會，提出保證安全、體育優先、公佈檔案，遭國民黨市長參選人蔣萬安平批評是「笑話」，並重提3+11事件。對此，身為「湧言會」北部領袖、民進黨北市議員阮昭雄18日表示，蔣萬安身為市長候選人，不要只會在台下碎唸，選民一定很希望知道他對市政的想法。

阮昭雄身為湧言會台北領袖，負責帶領「台北好政連線」，成員包括市議員參選人顏若芳、趙怡翔、林延鳳，大家紛紛挺身在粉專回擊藍營對陳時中的批評。

曾任小英發言人、現為議員參選人的顏若芳表示，蔣萬安改不了自己講廢話的個性，別人在談政策，他總要在一旁講其他東西，轉移自己毫無市政論述的焦點。她提及，還有國民黨籍議員忘記自己也曾質詢要求資訊公開透明，現在回過頭罵陳時中講廢話。

顏若芳說，身為國民黨母雞的蔣萬安，至今在市政牛肉上毫無建樹，國民黨小雞也跟著成群起鬨、黑白不分，根本就是全黨亂政、誤國誤民，「如果蔣萬安在市政建設上講不出有營養的東西，真的大可以閉嘴了」。

此外，林延鳳也直指，大巨蛋是藍白無能執政下的悲情產物，「柯文哲不顧消防安全，只想要在自己任內剪綵，甚至把它當成政治鬥爭的工具。蔣萬安身為北市立委，過去在大巨蛋議題幾乎噤聲，現在面對台北市長選舉，一路走來始終如一的不知所云，當其他人討論重大政策與議題時，他總是抓不到重點，態度閃爍，回應時牛頭不對馬嘴」。

趙怡翔則表示，蔣萬安說陳時中提出要公開大巨蛋相關檔案是「笑話」，「但大巨蛋相關爭議、安全疑慮，甚至至今到底是否能打棒球等具體問題，這確實是馬英九、郝龍斌執政時期留下的爛攤子」。

趙怡翔表示，蔣萬安不要再護航馬英九、郝龍斌，即便「不沾鍋」、「不做事」為共同形象，但解決市民當前問題應為優先。

最後，阮昭雄指出，台北市民期待大巨蛋30年，但必須安全才能啟用，這是台北市民關切的市政議題，本來就是未來台北市長應當承擔的責任，他呼籲蔣萬安不要再講空話，端出對台北市政建設的想法。