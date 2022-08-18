陳時中保證大巨蛋公開透明　徐巧芯列7點打臉：信用早就破產！

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對大巨蛋議題，民進黨台北市長參選人陳時中17日提出3大保證「保證安全、體育優先、公布檔案」，引發外界熱議。台北市議員徐巧芯18日透過臉書列出7大點，指出陳時中擔任指揮中心指揮官時，迴避「3+11」、疫苗採購價等議題，信用早已破產，如何令選民相信陳時中對大巨蛋的承諾？

陳時中17日上午舉行第2場政見發布記者會，並透過宣傳片表示，不管過去歷史如何，錯誤必須面對，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會公布過去24年所有決策、會議、協商過程，堅持公開透明原則，讓事實說話。

陳時中補充，不要為了建了一個體育館，讓台北變得越來越不健康，希望這些歷史的爭議可以早日停止。同時，大巨蛋應在公開透明情況下，合法合規的來做，也不能因為其他因素在安全面妥協，既然有要求沒有做到，那就趕快做到，做很多文字上的爭議是沒有意義的。

對於陳時中承諾當選台北市長，大巨蛋資料將「公開透明」，徐巧芯說，真是天大笑話。她進一步列出7大點，質疑陳時中當指揮官時沒有公開透明，憑什麼讓人相信他當市長會公開透明？

徐巧芯列出7大點包含，紐西蘭機師足跡只公布一半、確診數字變高就「校正回歸」、問你疫苗採購價格就是「居心叵測」、3+11再問百次都沒有會議記錄、買了高端第二期報告從去年十月拖到現在都沒有、黑心快篩、小吃店採購快篩過程不透明、民進黨立委黨團反對公開3+11及高端審查。

徐巧芯指出，最扯的是陳時中說「3+11我負責」，後來卻變成「沒有紀錄」，更說「什麼都要會議紀錄指揮中心要如何運作」。如今要選舉，改口稱「資料立委都看過」。