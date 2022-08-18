選戰倒數100天！陳其邁市政優先「冷處理」　柯志恩有話要說

▲柯志恩團隊推出「選擇柯志恩 高雄一百分」活動，希望藉此打熱選戰，全力衝刺。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰倒數100天！國民黨高雄市長候選人柯志恩團隊推出「選擇柯志恩 高雄一百分」活動，希望藉此打熱選戰，全力衝刺。不過，對於競爭對手、現任高雄市長陳其邁以市政優先，不願意上擂台，柯志恩表示，他自己雖不願出手，但對柯團隊所提出的每件事，都會利用他旁邊的議員，甚至是以不是太正確的方式做出回擊，自己就是見招拆招。

▲▼柯志恩因應競選倒數100天，今舉辦記者會感謝支持者熱情相挺。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩因應競選倒數100天這個特殊的日子，今舉辦記者會感謝支持者熱情相挺，因為有他們的贊助支持，才能在高雄的100個公車站牌 ，放上柯志恩的競選廣告。因此，柯團隊即日起也推出「選擇柯志恩 高雄一百分」活動，只要找到柯志恩的公車站牌廣告，並與看板拍照，就可到國民黨高雄市黨部，領取一份限量小物。

對於進入選戰關鍵時刻，但競爭對手陳其邁遲遲不願親上擂台，柯志恩說，他自己不願出手，但對柯團隊提出的每件事、每個數據，都會利用他旁邊的議員，甚至用一些不是太正確的方式做出回擊，自己就是見招拆招。

▲對於對手冷處理，柯志恩表示，自己會見招拆招。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩表示，面對綠營的攻擊、質疑，她也有年輕團隊來做回應，自己則會不斷提出市府行政上可以更改進的地方，並透過一些穩定數據提出解方，再看看對手怎麼回應。至於其他參選人一些扭曲的言論，就交給柯團隊發言人來處理就可以。

▲陳其邁強調，2年拚4年這是他對市民的承諾，一分都不能停，所以會盡量以市政推動為主。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一方面，選舉進入百日，陳其邁今也被問到競選團隊有何規劃，他回應表示，現在還沒有時間思考這個問題，還是以市政優先，從產業的投資轉型還有到交通建設，以及讓年輕人能夠減輕負擔，包括社會住宅、租金補貼、公托幼教等等這個部分，都希望跟時間賽跑來加速進行。

陳其邁強調，2年拚4年這是他對市民的承諾，一分都不能停，所以會盡量以市政推動為主，選舉的部分，就過一段時間再說。