科技救災新利器　南消引進美製軍規無人機投入搶救

▲台南市消防局採購4組軍規等級紅外線熱顯像空拍無人機，配發至第1至第4救災救護大隊，並辦理教育訓練教導無人機隊合格飛手操作使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局採購4組軍規等級紅外線熱顯像空拍無人機，配發至第1至第4救災救護大隊，並搭配正射影像拼接3D建模軟體，業已完成驗收配發，並辦理教育訓練教導無人機隊合格飛手操作使用。

該款軍規紅外線熱顯像無人機重約1.8公斤，為美國廠牌，美國製造組裝，多為美國軍方偵查及警消單位所使用，其數據鏈AES-256加密保護，確保無人機或SD卡遺失後數據不會被他人讀取，免除資安的疑慮，具備有日夜避障、雷射測距(Laser Rangefinder)功能，FLIR熱顯像鏡頭具備5種熱融合模式可供不同災害情境切換選用，另外GPS-denied navigation的慣性導航功能，使無人機在GPS訊號變差或斷訊時，仍能保持穩定飛行，目前台南市消防局為全國公務機關率先引進該款美製無人機，盼使科技救災應用於火場、搜溺或山域協尋空勘更安全更有效率。

無人機針對山域或水域搜索現場空勘拍攝照片，可採用正射影像拼接軟體產製2D影像，利用超高放大倍率輔助搜尋待救者蹤跡，增加尋獲的機率，另3D建模產製費時較久，可針對需長時間大規模救災現場後續建立實景模型，提供指揮官從各種角度研判災難現場狀況，供救災指揮官更進一步執行戰術應用及決策使用。



台南市長黃偉哲表示，無人機是科技救災重要的一環，無人機隊充分運用的目標就是要將台南市打造成智慧城市、科技救災，更期許建立跨局處間彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面，展現打造智慧城市，守護大臺南公共安全之決心。

消防局局長李明峯表示，台南市消防局無人機隊成軍至今已投入各項火警、水域搜溺、山域協尋及演習等共計至少50場，無人機均能在第一時間將訊息回傳給指揮官，作為指揮官下達指揮決策的重要參考依據。在災害現場運用無人機協助救災，不但增加救災能量，並能有效提升救災效率。