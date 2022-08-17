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消防知識學一夏　南消二大隊辦線上學習抽好禮！

▲台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

感謝廣大粉絲熱烈參與，提升民眾防災觀念，台南市消防局第二救災救護大隊與消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動，民眾只要到活動網址答題，全部答對者截圖並留言，就有機會獲得二大限量版POLO衫3件、HELLO KITTY時鐘2組以及今年新創的二大消防用心杯10個。。

▲台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二大限量版POLO衫3件、HELLO KITTY時鐘2組以及今年新創的二大消防用心杯10個。若留言數超過500人以上每超過500人再加碼多抽5個、600+10「二大消防用心杯」以此類推。以上豐富獎項，等你來參加。

▲台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動方式如下：首先先至臺南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲團及抽獎貼文按讚，再到有獎徵答網址上答題，全部答對者截圖後，再回到臺南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲團抽獎貼文處留言「臺南市政府消防局第二救災救護大隊防災教育宣導、送禮到您家，有夠讚」，並貼上有獎徵答分數後，再標註2位FB好友進行分享，以上程序均完整者將取得抽獎資格。
 

▲台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

抽獎預定在8月20日晚間19時辦理直播，直播抽出15位以上幸運民眾，另直播當天線上觀賞留言答題者，答對題目可加抽5個「二大消防用心杯」，若直播觀賞人數達500人以上時，再加碼抽10個「二大消防用心杯」、1000+20、5000+50個「二大消防用心杯」，此杯子造型獨特由消防同仁自行創作，藉由消防的文字及圖像提醒民眾隨時注意防火防災的安全，本次有獎徵答題型包含如下:1、地震發生時最重要的事就是？；2、當地震發生後，建築物嚴重受損，就需要立即緊急撤離建築物，這時候緊急避難包就可以派上用場，立即取用前往避難場所，及時遠離災害。而緊急避難包內需準備的東西有？；3、每年7、8、9月為主要颱風季節，在颱風季，該如何做好防颱準備？；4、夏日為戲水旺季，從事水域活動時應注意水域安全，除了合法的戲水地點，下水前先暖身，現場氣候不佳不要戲水外，遇到有人溺水時，我們可以做的方法有？；5、滅火器的操作口訣為？；6、住宅用火災警報器要設置在哪些地方？；7、偵煙式住宅用火災警報器不能裝在哪裡？；8、民眾防範電氣起火應謹記「五不一沒有」，以下哪個選項是錯誤的？；9、住宅用火災警報器讓我們能第一時間察覺火災發生， 而完善的「家庭逃生計畫」才能讓我們立即採取必要而正確的應變動作，確保生命安全。製作「家庭逃生計畫」的口訣為？；10、建構防火及易於避難之環境有哪些？；11、為了避免火災發生，下列何者為錯誤的生活習慣？；12、一氧化碳中毒是因為氣體燃燒不完全產生什麼氣體？；13、如何防範一氧化碳中毒？；14、有關爆竹煙火施放安全注意事項為以下哪些？；15、CPR口訣為？16、未避讓救護車致死傷最高罰新臺幣多少錢？；17、在山區走失，如何運用手機？；18、瓦斯外洩緊急處置要領為？；19、想要加入義消志工，年齡限制為何？；20、老人防火要訣有哪些？

▲台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防之友會第二辦事處胡處長表示，消防弟兄能夠研發出二大專屬的LOGO衣服及杯子，其中杯子圖案為二大隊徽及二大隊工作服務宗旨【消防用心、民眾安心】口號，提醒同仁工作出勤都要用心面對，民眾就能安心生活。創意商品第二辦事處將全力支持並給予鼓勵，期望能有更多的商品研發出來。


第二大隊大隊長丁春能表示，疫情期間除了遵守各項防疫規定，防火防災宣導也不能停，消防單位也藉著各種不同的管道與機會，持續不斷的將防災觀念傳達給民眾以簡紹災害發生，本次活動藉由第二大隊的粉絲專業臉書發布抽獎訊息，希望民眾能把握機會踴躍參與，獲得獎品。

▲台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位，共同辦理《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯強調二大本次線上防火防災宣導有獎徵答的獎品，大都為同仁自行設計LOGO POLO衫及馬克杯，實屬不易及難得，民眾應好好把握上線學習及填答，預防重於治療，宣導工作永遠是走在救災前面，有效提升民眾防火防災知能才是最重要的根本。如此，遇到災難才能及時應變處置，在短時間內做出正確的判斷，也才能將災害及損失降至最低。有獎徵答活動QRcode及網址：

https://docs.google.com/....../1Ih3B2....../edit

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