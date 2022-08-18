詳細個資被掌握！高醫候診慘遭爆頭　行蹤曝光遇害...全因這事

▲朱姓男子（中）在高醫候診區開槍行兇。（圖／記者許展溢攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子昨（17）日上午高雄醫學院候診區，遭有多年恩怨的友人朱國江，以行刑的方式對頭部、胸部連開兩槍身亡，外界好奇朱男是如何精準掌握王男在醫院的看診行蹤？據了解，朱男和王男曾經合夥做生意，恩怨情仇糾葛超過10年，朱男對王的身分證字號、生日等個資瞭若指掌，應該是利用醫院的掛號系統得知王男的就醫資訊。

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，一名槍手就闖進了候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開槍，槍手犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，而王姓男子的頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，王姓男子穿著藍色T恤，右半邊明顯都是血跡，王男經過搶救仍宣告不治。

▲高醫候診區驚傳開槍殺人案件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在醫院行兇後，朱姓男子搭高鐵逃往台南，在安平一家咖啡館被警方專案人員逮捕，隨即被帶回三民一警分局偵訊，不過，朱男拒絕夜間偵訊，警方在今（18）日才開始偵訊的工作。據了解，朱男對於相關案情還算配合，但對於槍枝來源、如何鎖定王男行蹤等問題仍不願詳細回答。

至於外界不解，朱國江如何掌握王男會出現在高醫看診？專案人員透露，朱男和王男曾經合夥做生意，恩怨情仇糾葛超過10年，朱男對王的身分證字號、生日等個資瞭若指掌，至於是否就是利用醫院的掛號系統得知王男的就醫資訊，警方不願進一步證實。