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一呼百應！南消五大隊企業義消招募　地方企業多方響應

▲台南市消防局第五大隊，開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南消防局第五大隊轄區內場所複雜、人口眾多、勤務繁重，堪稱為台南市消防局內最繁忙之大隊，因此人力需求量大，才能負荷繁重的各項勤務，所幸第五大隊歷年來皆有一群熱血義消分散在轄內各地，每當有災害發生時，皆會義不容辭趕赴現場，投入協助救災工作。

▲台南市消防局第五大隊，開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來面對世代交替，以及災害規模越來越大的問題，消防局第五大隊開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。

▲台南市消防局第五大隊，開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義消第五大隊特搜分隊中隊長吳宗憲，為南天門繩索技術公司負責人，主要從事高空繩索作業工程，其員工蔡志昂與林琮智，於吳宗憲中隊長的潛移默化帶領下，在公司學習繩索技能，逐漸消防救災產生興趣，決心加入，擁有繩索技能的前提下，吳宗憲中隊長引領2員加入義消特搜中隊，其中林琮智年紀僅26歲，更是難能可貴，年紀輕輕，願意為社會奉獻，他說從來不知道消防要學的技能這麼多，加入義消不僅可以提升自我能力，更能救人，起初女朋友擔心，但看到隊伍能力這麼好，也漸漸安心，轉而全力支持。

▲台南市消防局第五大隊，開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義消第五大隊保西分隊顧問團王一郎團長，為宗洋水族有限公司負責人，曾經於2021年9月時廠內發生疑似電線走火而造成火警及財物損失，有感於場內災害初期控制的重要性，王團長也加強工作人員消防訓練，深知「自己財產自己護」之重要，開始鼓勵並提攜廠內員工3名參加義消行列。

▲台南市消防局第五大隊，開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外義消第五大隊歸仁分隊顧問團王茂吉團長，為祥吉興業有限公司負責人，更是將自己的2個兒子王秉豐、王秉宏都帶入義消行列，王秉豐加入保西義消，王秉宏則加入歸仁義消，其支援範圍已涵蓋整個歸仁區，王團長及其2個兒子，在為家業打拼的同時，仍能不分晝夜的在各種災害中總能看見他們的身影穿梭其中，投入程度著實令人敬佩。

▲台南市消防局第五大隊，開始推動「企業義消」的工作，希望於企業中增加新一代的義消，亦可及早處理發生之災害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，企業義消每年可接受消防局專業的訓練，建立消防搶救知識與救災技能訓練，加上員工對於場所空間、動線、作業情形、廠內危險物品及消防設備等資訊的了解，能在災害應變時期，擔任初期救災及後續協助消防單位諮詢的重要角色，也可以擔任公司的救災訓練種子教官，協助廠內外籍移工防災教育。
第五大隊鄭誌峰大隊長表示，各行各業因其產業製程不同，潛在危害風險因子多，所以有賴企業對災害應變的重視，透過推動轄內各企業培養自己的企業義消，期帶動各廠家「保護自己財產，也守護社區安全」的組織文化，透過公、私消防戰力的合作，企業內部有災害時也可以及早處置，一同打造安全大台南。

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