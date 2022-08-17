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南消七大隊啟動「火神護祐、平安祈福3」　消防燈籠繪畫比賽

▲台南市長黃偉哲、消防局長李明峯，在祀典武廟與主委林培火、副主委余水木等人，共同宣布「火神護祐、平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲、消防局長李明峯，在祀典武廟與主委林培火、副主委余水木等人，共同宣布「火神護祐、平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲、消防局長李明峯親率消防及義消人員，邀請日本群馬縣水上町觀光協會駐台特別助理方冠笛小姐，17日在祀典武廟與主任委員林培火、副主任委員余水木及廟方各委員的共襄盛舉，宣布「火神護祐、平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。

▲台南市長黃偉哲、消防局長李明峯，在祀典武廟與主委林培火、副主委余水木等人，共同宣布「火神護祐、平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊為推廣消防防火災宣導及古蹟防災，結合台灣祀典武廟火德星君辦理消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，受到各界熱烈響應，已成為台南市區街道最美麗的古蹟觀光夜景，甚至於活動落幕後更將燈籠遠洋過海送至日治時期台南市長羽鳥又男的故鄉，日本群馬縣的前橋市，並於8月6日在日本前橋市赤城山夏日祭典盛大展出，將台南市民滿滿的祝福傳達給日本，成功進行台日城市外交。

▲台南市長黃偉哲、消防局長李明峯，在祀典武廟與主委林培火、副主委余水木等人，共同宣布「火神護祐、平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

延續活動熱潮，歡迎台南市在地的、高中、國中、國小及幼兒園等學校自8月17日起，可至祀典武廟或消防局第七大隊、中正分隊、南門分隊、德興分隊、灣裡分隊、東門分隊、崇善分隊及後甲分隊等地點領取空白燈籠並報名參加比賽(領完為止)，繪製完成請於2022年10月31日前繳回至原領取單位。

市長黃偉哲表示，祀典武廟祭祀的火德星君即民間俗稱的火神爺，掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員的守護神，非常感謝臺灣祀典武廟持續與消防局共同辦理活動，再次藉由消防燈籠的繪製防火觀念向下扎根，除了推廣防火防災意識，也期望藉由點燈儀式祈求庇佑台南市民四時無災、八節有慶、疫情退散，同時也為市民、為消防人員祈福。

▲台南市長黃偉哲、消防局長李明峯，在祀典武廟與主委林培火、副主委余水木等人，共同宣布「火神護祐、平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，中正分隊於中央的高塔「火見樓」，是1930年(民國19年，日昭和5年)為紀念對消防隊有功的柱吉秀雄而建，過去扮演著守護安全的千里眼，也是日治時期及台灣光復初期唯一的消防據點，這次消防燈籠收齊後將展示於祀典武廟及中正分隊，同時作品預計於2023年1月14日於中正分隊，邀請市長黃偉哲親自點燈並頒發各組前3名獎狀、消防寶寶及獎金，希望藉由燈籠繪畫募集學生的創意成果懸掛於消防隊外牆讓市民朋友共同見證與欣賞，熱情歡迎在地的學校師生踴躍參與。

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