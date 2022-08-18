蔡英文推18歲公民權　「朝野已有共識！力拚965萬張同意票」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日出席媒體舉辦的論壇活動時表示，透過公民修憲保障18歲公民權，可以讓年輕人完整的承擔國民的責任和義務，一起決定國家的未來，並成為守護台灣民主的重要力量，期盼國人在今年11月26日投下同意票，讓它變成台灣在這個階段最重要的社會力集結，共同打造落實權責相符及實現世代正義的憲政體制。

蔡英文表示，眾多憲改議題當中，「保障18歲公民權」是朝野政黨已經有共識的項目，從明年1月1日開始，「民法」的成年年齡下修為18歲會正式開始生效；也就是說，在民事上，行為人權利義務的行使與承擔，現行民法是以20歲為起點；但在修法後，明年開始18歲以上就是成年人，可以完整的行使及承擔民事的權利及義務。

蔡英文表示，民事法規的修正，是行政院在前一段時間把所有的現行國家法律做了通盤的檢討，在行政或立法可以做得到的範圍內，都希望可以下修到18歲，但是公民權這件事就需要修憲。

蔡英文認為，18歲的年輕人，不僅在民事法規的修正上，更重要的是，應該讓年輕人有完全的責任能力，能夠承擔國民的責任和義務，也應該同時享有完整的公民權，一起決定國家的未來，這就是權責相符的表現。

蔡英文說，現在有越來越多的年輕人，對社會的願景有許多想法，也願意挺身而出投入公共領域，一起促成更多改變，政府在政策上，其實也在很多的面向，包括升學、就業、租房、創業方面，準備了一系列的政策來相挺年輕人。

蔡英文指出，政府推出這些政策，都是希望給年輕人最大的支持，讓大家可以減少負擔，有更多的機會和資源，去實踐自己的想法以及創意。同時也非常期待，年輕人對公共事務的熱忱一樣可以受到支持和肯定，希望讓更多年輕人，能夠一起成為守護台灣民主的重要力量。

蔡英文提到，這次的論壇主題是「一起跨入更好世代」，希望在達到18歲公民權的保障之後，能夠繼續一起來思索，如何讓年輕人透過更多面向共同參與社會、改變社會。

蔡英文說，18歲公民權在經過立法院的程序後，走到複決的這條路上，要相互提醒一件事，也就是要完成修憲複決的門檻非常的高，需要有965萬張同意票。因此，今年11月26日，她要請大家一起投下同意票，讓它變成台灣在這個階段最重要的社會力集結。