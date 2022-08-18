幫黃珊珊選舉「被綠營反操作」？　柯文哲：不像蔡英文把人叫到官邸

▲柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」模擬市政會議及閉幕式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數100天，首都台北市長選戰受到外界關注，國、民兩黨參選人選皆已出爐，台北市副市長黃珊珊則預計在8月28日請辭後投入選戰。對於幫助黃珊珊或參加選務工作，會不會被民進黨反操作？台北市長柯文哲表示，總統蔡英文都把人叫到官邸了，「我還沒幹過這種事。」

柯文哲18日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」活動，會前接受媒體訪問。被問到黃珊珊請辭參選後，是否會在選舉上給些意見？柯文哲回應，作為同事，他對選舉一定會關心，如果有活動的話，還是會給黃珊珊加油打氣，有時候傳個LINE或建議都是有可能的。

至於會不會擔心被民進黨反操作？柯文哲提及，「我和你講啦！小英總統都把人叫到官邸去了，我都還沒有幹過這種事。」

另外，關於前總統陳水扁分析黃珊珊最後會被棄保，柯文哲認為，每次的選舉或執政，他都當成是改變台灣政治文化的社會運動，選舉有時是考驗人民的道德與智慧，至今選舉在林智堅論文事件後，顯然是在考驗台灣人民的道德關卡，大概已經通過了，下一關就是考驗台灣人民的智慧。

柯文哲稱，如果還要綁在過去藍綠意識形態的對抗、心中只有藍綠並沒有選擇，以及國家執行力、社會安全、國際民生、國防安全等都不管，加上藍綠每天互咬的話，棄保的問題才會出現，倘若台灣考驗智慧通過了，不再被藍綠意識形態綁架，選舉結果就會是另一種面貌，「選舉不僅考慮人民的道德，也是考慮人民的智慧，就看看今年這場選舉，台灣人民的進化程度到哪裡，這也是個考驗。」