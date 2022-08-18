陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：都不用上班？

▲前副總統陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭文晴／綜合報導

學者出身的前副總統陳建仁，近日除力挺新竹市前市長林智堅論文門的清白，更頻繁出席活動，輔選民進黨台北市長參選人陳時中和新北市長參選人林佳龍。台北市議員王鴻薇曬出行事曆質疑，從陳時中7月19日競選總部成立，平均五天要跑一場，而且大多為上班日，「建仁是都不用上班嗎？」

▲王鴻薇貼出陳建仁8月行事曆。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

王鴻薇18日於臉書以「建仁頻翹班！？月領三十萬公費輔選？」為題表示，「前副總統現任中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁，最近曝光度很高喔！」頻頻出現在各大輔選場合，讓人很懷疑，是都不用上班嗎？「還是說中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁，這陣子主要是為了研究選舉，這些行程都是田野調查？」

王鴻薇分析，以111年度中研院特聘研究員平均薪資來看，111年聘用人數為16人，平均月薪30萬1550元，以台灣平均薪資而言是相當高薪。但陳建仁的行程，從陳時中7月19日競選總部成立，登記有案的就有八場選舉行程，平均五天要跑一場，而且大多為上班日，「是不是太誇張了？」

8月15日陳建仁還參加2022台灣青年日開幕暨台北總教區成立70周年慶祝活動，時間點在禮拜一下午兩點，讓王鴻薇直批：「這樣坐領高薪、公費輔選，合理嗎？公平嗎？」

不少網友看完表示，「浪費納稅人的錢」、「這種教徒，對得起耶穌嗎」、「此人才是全台灣最大隻的米蟲」、「建仁就是矯情，他的笑顏我一看就知道建仁來了」、「為2024暖身」、「台灣有這種工作，多給年輕人機會他們就不用去柬埔寨」、「太可恥了」、「華妃：賤人就是矯情」、「太可笑了！」



