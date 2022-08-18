被批都更執行力變差！柯文哲：陳時中不會查資料　幕僚也不會Google？

▲柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」模擬市政會議及閉幕式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選倒數100天，民進黨台北市長參選人陳時中近來陸續推出政見，18日再宣布都市更新政策，並批評台北市長柯文哲第2任期的都更執行力變差。對此，柯文哲回擊，他知道陳時中可能不太會Google查資料，但不會連幕僚都不會Google吧？

被問到陳時中稱柯文哲第二任都更效率更差，是否覺得陳時中選戰策略瞄準柯文哲？柯文哲18日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」活動時回應，市長參選人對現任市長的市政有所批評，他覺得合理。

柯文哲提及，但凡事相對，選舉又不是只有一個候選人，而是有好幾個，「我知道陳時中很認真執行民進黨的選戰策略，就是把柯文哲搞成『第4組候選人』，如果可以的話，也把（妻子）陳佩琪搞成『第5組候選人』，每天再炒作藍綠對抗來拉抬聲勢。」

面對都更問題，柯文哲表示，北市都發局晚點會發新聞稿一一回應，北市在過去這幾年的公辦都更是六都第一名，「我知道陳時中可能不太會Google查資料，但是很奇怪，不會連他的幕僚都不會Google查資料吧？」最起碼要有準備資料的能力，不然連查資料都不會。