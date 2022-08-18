「70歲老婦」生了！求子54年不放棄　懷胎9月誕下健康男嬰

▲印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）70歲老婦誕下男嬰。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生驚奇事件，70歲老婦錢德拉瓦蒂（Chandrawati）誕下健康男嬰，母子均安。她與75歲丈夫結婚54年以來不斷求子，卻一直沒有子嗣，如今終於透過試管嬰兒技術（IVF），迎來第一個孩子。

《印度時報》等外媒報導，9個多月前，錢德拉瓦蒂接受第3次試管受孕成功，並於本月15日產下體重3400多公克的兒子。老公戈皮昌德（Gopichand）興高采烈地說，他也是父親的獨子，很開心終於可以延續家族血脈。

試管嬰兒權威古普塔（Dr Pankaj Gupta）表示，這對夫妻曾經前往多座大城市尋求治療，卻都徒勞無功，直到大約一年半前，才透過親戚，找上「印度試管嬰兒中心生產」（Indo IVF Test Tube Baby Center）。他坦言，雖然這是一樁喜事，但考量到孕婦高齡，還是有一些令人擔心的因素，幸好母子均安。

古普塔也提到，印度國會通過一項法案，規定50歲以上男女不得接受試管嬰兒相關醫療，但是這對夫妻非常幸運，因為錢德拉瓦蒂在在法律生效、也就是今年6月以前就順利懷孕了。